我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也去過

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家

編譯葉亭均／綜合外電
挪威主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股。(路透)
挪威主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股。(路透)

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同時也調降對台積電的持股占比。

截至去年底，負責挪威主權基金的挪威央行投資管理公司（NBIM） 已全面削減手上前九大持股其中八檔的持倉，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet，台積電、博通、Meta與特斯拉，只有對持股第五大的亞馬遜增持股票。

具體而言，該基金將對輝達的持股比率從6月底的1.32%降至年底的1.26%，微軟則從1.35%下調至1.26%

儘管持股縮減，輝達與微軟仍是基金市值最高的前五大投資標的之一，其後依序為Alphabet與亞馬遜；蘋果則為第二大投資標的。

台積電為挪威主權基金的第六大持股標的，但持股占比也從6月底的1.85%調降至1.77%。

挪威主權基金平均持有全球所有上市公司約1.5%的股份，該基金在去年下半年減持超過1,000家公司，投資標的總數降至遍及60個國家的7,201家公司，符合其簡化投資組合的策略方向。同時，基金退出了摩爾多瓦、冰島、克羅埃西亞與愛沙尼亞等國的股市，並新增對約旦與巴拿馬的投資。

在債券部位方面，該基金的主要持倉為美國公債、日本政府公債與德國公債。若以所有資產類別計算，約53%的投資配置於美國市場。

此外，挪威政府指派的顧問小組本周稍早警告，該主權基金必須提升因應地緣政治風險升高的準備程度。隨著關稅、金融制裁與貿易管制等工具日益被用於達成地緣政治目的，該基金去年全面出售美國重工業設備商卡特彼勒（Caterpillar）持股的決定，也曾引發多名美國共和黨國會議員的不滿。

挪威央行投資管理公司成立於1990年代初期，投資運作依循挪威財政部所設定的基準指數，主動調整空間有限。其投資組合涵蓋股票、固定收益、不動產與再生能源基礎建設，且所有投資皆配置於挪威境外。

輝達 台積電

上一則

金銀漲到不講理？分析師示警：定價失序 熱錢退潮恐觸大反轉

延伸閱讀

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片
黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定

黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定
微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角

微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角
路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片

路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦