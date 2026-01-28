挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家

挪威主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股。(路透)

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金在去年下半年調降對多家美國大型科技公司持股，包括最大持股標的輝達 （Nvidia），同時也調降對台積電 的持股占比。

截至去年底，負責挪威主權基金的挪威央行投資管理公司（NBIM） 已全面削減手上前九大持股其中八檔的持倉，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet，台積電、博通、Meta與特斯拉，只有對持股第五大的亞馬遜增持股票。

具體而言，該基金將對輝達的持股比率從6月底的1.32%降至年底的1.26%，微軟則從1.35%下調至1.26%

儘管持股縮減，輝達與微軟仍是基金市值最高的前五大投資標的之一，其後依序為Alphabet與亞馬遜；蘋果則為第二大投資標的。

台積電為挪威主權基金的第六大持股標的，但持股占比也從6月底的1.85%調降至1.77%。

挪威主權基金平均持有全球所有上市公司約1.5%的股份，該基金在去年下半年減持超過1,000家公司，投資標的總數降至遍及60個國家的7,201家公司，符合其簡化投資組合的策略方向。同時，基金退出了摩爾多瓦、冰島、克羅埃西亞與愛沙尼亞等國的股市，並新增對約旦與巴拿馬的投資。

在債券部位方面，該基金的主要持倉為美國公債、日本政府公債與德國公債。若以所有資產類別計算，約53%的投資配置於美國市場。

此外，挪威政府指派的顧問小組本周稍早警告，該主權基金必須提升因應地緣政治風險升高的準備程度。隨著關稅、金融制裁與貿易管制等工具日益被用於達成地緣政治目的，該基金去年全面出售美國重工業設備商卡特彼勒（Caterpillar）持股的決定，也曾引發多名美國共和黨國會議員的不滿。

挪威央行投資管理公司成立於1990年代初期，投資運作依循挪威財政部所設定的基準指數，主動調整空間有限。其投資組合涵蓋股票、固定收益、不動產與再生能源基礎建設，且所有投資皆配置於挪威境外。