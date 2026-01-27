我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta想辦法靠AI賺錢 旗下應用程式將測試付費訂閱服務

川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

美光宣布在新加坡投資NAND新產能 未來十年擬砸240億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光科技（Micron Technology）宣布在新加坡投資NAND Flash記憶體新產能。 （路透）
美光科技（Micron Technology）宣布在新加坡投資NAND Flash記憶體新產能。 （路透）

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）今（27）日宣布，未來十年，將在新加坡既有的NAND Flash記憶晶片廠區，合計投資約240億美元開拓新的產能。預定新增的產能可在2028年下半年開始產出。

美光宣布，在新加坡既有的NAND園區，一座新的先進晶圓製造設施已在今天動土興建。這項十年耗資240億美元的計畫最終將提供70萬平方英尺的無塵室空間，預期2028年下半年開始投產晶圓。美光說，這項新投資將創造約1,600個工作機會。

美光在新加坡進行記憶體產能新投資，旨在因應全球目前記憶體嚴重短缺的情況。此時消費電子產品、人工智慧（AI）服務供應商等各產業，都在努力試圖解決各類記憶體供應超級吃緊的問題。

美光在新加坡本就擁有規模龐大的生產設施，公司98%的NAND Flash記憶體是在新加坡廠製造。另外美光也正在星國建造耗資70億美元的先進封裝廠，用於生產高頻寬記憶體（HBM），這座廠預定2027年投產。

美光的主要對手，南韓的三星電子、SK海力士，也都已經宣布成立的生產線，且將投產時程提前。例如，SK海力士上月就對路透說，公司加速提前三個月開新廠，另有一座新廠下個月就可開始營運。

儘管全球這三大記憶體生產廠都大舉提升產能，分析師表示，記憶體供應短缺現象恐將維持到2027年年末。

為了緩解供應吃緊局面，美國近期已在美國紐約州動土興建廠房，預計投入1,000億美元建置4座晶圓廠。美光17日宣布以現金18億美元，買下力積電苗栗銅鑼的晶圓廠，為的是提高DRAM產能。

新加坡 紐約州 人工智慧

上一則

澳幣兌美元逼近三年最高 專家看好升息前景

下一則

金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

延伸閱讀

三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微

三星HBM4晶片 傳下月供貨Nvidia、超微
台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊

台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊
HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬

HBM需求熱 三星晶片員工領6個月績效獎金 SK每人發8.9萬
需求太旺 傳三星與SK海力士DRAM報價調漲7成

需求太旺 傳三星與SK海力士DRAM報價調漲7成

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿