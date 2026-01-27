德版「星鏈」有影 傳供武裝部隊使用

德國 軍火集團萊茵金屬（Rheinmetall）和衛星生產商OHB，據傳正洽談聯手爭取打造與馬斯克 旗下星鏈（Starlink）類似的網路服務，這項服務將供德國武裝部隊使用。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，萊茵金屬與OHB合作協商仍處於初期階段，兩家公司提議成立的合資事業將競標一筆數十億歐元合約，合約內容是為德國聯邦國防軍（Bundeswehr）打造安全軍用級低軌衛星通訊網路；官員曾將這個網路比擬為「聯邦國防軍專屬的軍用星鏈」。

德國正尋求快速強化軍力並減少依賴美國，柏林當局去年承諾投資軍用太空 技術350億歐元（約414.7億美元）。如果贏得競標，萊茵金屬和OHB將能從這筆預算分一杯羹。太空顧問公司Novaspace指出，德國投資這個領域的計畫，將使該國成為全球僅次於美國與中國的第三大太空技術投資國。

馬斯克旗下SpaceX集團的星鏈是全球最大太空寬頻供應商，9000多顆衛星從高度約2000公里的低地球軌道（LEO），提供數百萬名用戶網路連線。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，星鏈高速及能輕易運輸的終端設備對烏國防衛軍而言至關重要。這項服務能在其他網路被破壞或品質下降時，提供強韌的戰場通訊。

星鏈也已為國防和情報客戶推出名為星盾（Starshield）的低軌衛星服務，但許多國家仍希望開發自家安全主權網路，對依賴馬斯克或美國感到憂心。

萊茵金屬傳統上生產坦克、大砲及彈藥，但隨著德國不斷提高國防預算，該公司持續快速進軍其他領域。萊茵金屬去年底贏得價值上看20億歐元的首個太空合約，將攜手芬蘭太空科技公司ICEYE在德國打造衛星。

另外，空中巴士（Airbus）、泰雷茲（Thales）和Leonard太空部門可能合併，使OHB面臨競爭挑戰。