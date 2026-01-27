我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

德版「星鏈」有影 傳供武裝部隊使用

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

德國軍火集團萊茵金屬（Rheinmetall）和衛星生產商OHB，據傳正洽談聯手爭取打造與馬斯克旗下星鏈（Starlink）類似的網路服務，這項服務將供德國武裝部隊使用。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，萊茵金屬與OHB合作協商仍處於初期階段，兩家公司提議成立的合資事業將競標一筆數十億歐元合約，合約內容是為德國聯邦國防軍（Bundeswehr）打造安全軍用級低軌衛星通訊網路；官員曾將這個網路比擬為「聯邦國防軍專屬的軍用星鏈」。

德國正尋求快速強化軍力並減少依賴美國，柏林當局去年承諾投資軍用太空技術350億歐元（約414.7億美元）。如果贏得競標，萊茵金屬和OHB將能從這筆預算分一杯羹。太空顧問公司Novaspace指出，德國投資這個領域的計畫，將使該國成為全球僅次於美國與中國的第三大太空技術投資國。

馬斯克旗下SpaceX集團的星鏈是全球最大太空寬頻供應商，9000多顆衛星從高度約2000公里的低地球軌道（LEO），提供數百萬名用戶網路連線。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，星鏈高速及能輕易運輸的終端設備對烏國防衛軍而言至關重要。這項服務能在其他網路被破壞或品質下降時，提供強韌的戰場通訊。

星鏈也已為國防和情報客戶推出名為星盾（Starshield）的低軌衛星服務，但許多國家仍希望開發自家安全主權網路，對依賴馬斯克或美國感到憂心。

萊茵金屬傳統上生產坦克、大砲及彈藥，但隨著德國不斷提高國防預算，該公司持續快速進軍其他領域。萊茵金屬去年底贏得價值上看20億歐元的首個太空合約，將攜手芬蘭太空科技公司ICEYE在德國打造衛星。

另外，空中巴士（Airbus）、泰雷茲（Thales）和Leonard太空部門可能合併，使OHB面臨競爭挑戰。

太空 德國 馬斯克

上一則

IMF點名美元曝險45倍 台央行：不緊張

下一則

美銀策略師談投資「不要碰美債」

延伸閱讀

Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台
馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市

馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市
挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave
自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿