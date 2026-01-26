東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 衝七年高點受惠AI題材

馬元匯率升至逾七年來最強水準。（路透）

馬元匯率 升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

馬元兌美元匯率周一（25日）盤中勁升0.8%，至3.9750馬元兌1美元，創下2018年6月以來最強水準，自2024年迄今已升值逾13%。Gama資產管理公司預期，馬元匯率本季可進一步升至3.9馬元。

在內需展現韌性、觀光 客人數可望強勁回流的支撐下，馬來西亞今年預料延續經濟成長動能。此外，資料中心產業的快速擴張也正開啟新的機會並吸引投資。

T. Rowe Price在新興亞洲外匯市場中對馬元最為看好。該公司香港固定收益基金經理Leonard Kwan表示，馬來西亞「是資料中心的理想落腳地，擁有充足的能源資源，且觀光表現良好」。

今年1月以來，馬元是亞洲表現最佳的貨幣，此前已連續兩年在亞幣中居冠，且目前的升幅已超越分析師對第1季的預測。

高盛策略師Danny Suwanapruti等人在上周六的報告中指出，科技出口、外國直接投資，以及馬來西亞央行 今年維持利率不變，將有助馬元今年表現再度勝過東南亞其他貨幣。

外資回流本地資產也支撐了馬元需求。全球基金本月截至週五為止，淨買入2.56億美元馬來西亞股票，推升富時馬來西亞吉隆坡綜合指數升至七年新高。

此外，市場預期馬來西亞央行可能一路按兵不動至2027年，加上美國聯準會持續降息的預期，將縮小美國與馬來西亞之間的利差。馬來西亞央行上周已宣布維持利率不變。

住友商事新加坡亞洲宏觀策略主管Jeff Ng表示：「AI與出口需求正帶動馬元走強。偏中性甚至略偏鷹派的央行立場，可能進一步支撐馬元。」