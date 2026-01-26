我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市公校明恢復返校上課 周一40萬師生遠距整體順暢

川普稱華茲來電盼合作「 我們很多想法都契合」

東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 衝七年高點受惠AI題材

編譯葉亭均／綜合外電
馬元匯率升至逾七年來最強水準。（路透）
馬元匯率升至逾七年來最強水準。（路透）

馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

馬元兌美元匯率周一（25日）盤中勁升0.8%，至3.9750馬元兌1美元，創下2018年6月以來最強水準，自2024年迄今已升值逾13%。Gama資產管理公司預期，馬元匯率本季可進一步升至3.9馬元。

在內需展現韌性、觀光客人數可望強勁回流的支撐下，馬來西亞今年預料延續經濟成長動能。此外，資料中心產業的快速擴張也正開啟新的機會並吸引投資。

T. Rowe Price在新興亞洲外匯市場中對馬元最為看好。該公司香港固定收益基金經理Leonard Kwan表示，馬來西亞「是資料中心的理想落腳地，擁有充足的能源資源，且觀光表現良好」。

今年1月以來，馬元是亞洲表現最佳的貨幣，此前已連續兩年在亞幣中居冠，且目前的升幅已超越分析師對第1季的預測。

高盛策略師Danny Suwanapruti等人在上周六的報告中指出，科技出口、外國直接投資，以及馬來西亞央行今年維持利率不變，將有助馬元今年表現再度勝過東南亞其他貨幣。

外資回流本地資產也支撐了馬元需求。全球基金本月截至週五為止，淨買入2.56億美元馬來西亞股票，推升富時馬來西亞吉隆坡綜合指數升至七年新高。

此外，市場預期馬來西亞央行可能一路按兵不動至2027年，加上美國聯準會持續降息的預期，將縮小美國與馬來西亞之間的利差。馬來西亞央行上周已宣布維持利率不變。

住友商事新加坡亞洲宏觀策略主管Jeff Ng表示：「AI與出口需求正帶動馬元走強。偏中性甚至略偏鷹派的央行立場，可能進一步支撐馬元。」

央行 匯率 觀光

上一則

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

延伸閱讀

涉生成不雅內容遭禁後採改善措施 大馬解除Grok禁令

涉生成不雅內容遭禁後採改善措施 大馬解除Grok禁令
扛住美關稅壓力 Q4大馬GDP增5.7% 創1年多來最快增速

扛住美關稅壓力 Q4大馬GDP增5.7% 創1年多來最快增速
扛住美高關稅壓力 馬來西亞第4季GDP年增5.7% 創逾一年多來最快增速

扛住美高關稅壓力 馬來西亞第4季GDP年增5.7% 創逾一年多來最快增速
丟臉到馬來西亞 台人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急刪

丟臉到馬來西亞 台人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急刪

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺