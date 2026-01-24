我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

中國出口鋼材創新高 日本粗鋼產量56年低點

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

受中國出口鋼材持續逼近紀錄新高影響，日本2025年粗鋼產量下滑至1969年來最低。為維持一定規模產量和產業競爭力，日本鋼廠正加速轉向印度、美國等持續成長的市場。

日本鐵鋼聯盟（JISF）最新數據顯示，日本2025年粗鋼產量年減4%至8067萬公噸，全球產量排名可能下滑至第四，落後中國、印度和美國，並且是1999年來首次被美國超車。

除了勞動力短缺導致建案延宕和營建需求下滑等因素外，日本國內新車銷售持續下滑，加上中國市場疲軟，也是鋼材需求低迷的主因。

雖然中國粗鋼產量已呈現向下趨勢，但該國房市低迷和整體經濟放緩，導致大量低價鋼材在國內無處可去。

中國將這些原本用於營建等項目的多餘鋼材轉銷海外，導致全球市況同步沉淪。

據中國產業團體的統計，中國去年1至9月粗鋼產量下滑2.9%至7.46億噸，但國內需求更萎縮5.7%，剩6.49億噸，供需差距進一步擴大。

據JISF數據，中國去年1至9月出口鋼材年增9.2%至8796萬噸，創下同期歷來新高。22日發布的初步貿易統計顯示，日本去年從中國進口的鋼材增長1.5%。

日本 印度

上一則

AI需求旺盛 台工業生產指數創高

下一則

誰接班Fed鮑爾？賭盤：李德勝率衝到47%

延伸閱讀

最新美國國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅視為第一要項

最新美國國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅視為第一要項
高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？

高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？
花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞

花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞
中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星