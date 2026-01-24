金屬狂熱 金價逼近5000美元大關 銀、銅也走高

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
黃金與白銀價格，23日亞洲早盤雙雙再刷新高。（路透資料照片）
貴金屬與基本金屬價格23日盤中全面走高，黃金、白銀及白金再度刷新歷史紀錄，金價逼近每英兩5000美元整數大關，銀價挑戰每英兩100美元，銅價也逼近每噸1萬3000美元。

黃金現貨23日一度上漲0.6%至每英兩4967.34美元，離5000大關不到40美元；白銀現貨盤中大漲3.27%至每英兩99.3853美元；白金現貨走揚3.17%，報每英兩2.721.17美元，同步改寫新天價。

相較之下，DXY美元指數本周來累計下跌逾1%，讓貴金屬對多數買家而言更便宜。

美國總統川普頻頻威脅聯準會（Fed）獨立性，又陸續對委內瑞拉軍事干預，威脅吞併格陵蘭，都進一步推動「貶值交易」，促使投資者撤出美債和美元，轉向黃金等避險資產，新興市場也受惠。雖然川普已收回為格陵蘭對歐洲八國加徵新關稅的警告，但美歐關係仍在未定之天。

Pepperstone集團策略師艾希里指出，「人們日漸意識到，歐洲中等強國不再一定能坐在談判桌前」，「反而可能成為菜單選項」，現在「黃金的供應無法滿足投資多元化及政治緊張局勢引發的需求」，價格可能再往上衝。

新興市場資產也獲青睞，MSCI新興市場指數今年來漲幅達7%，高於史坦普500指數的1%，周線有望連五紅，邁向去年5月來最長連漲紀錄。

摩根大通私人銀行副總裁兼全球市場策略師唐雨旋表示，二戰後法治秩序出現裂痕，黃金正持續被重新評價，投資人日益重視黃金為可信的避險資產，能對抗難以量化的體制轉移風險。

此外，倫敦金屬交易所（LME）銅三個月期貨價23日盤中上揚1.1%至每噸1萬2890.50美元，主因智利Capstione銅礦公司未能與工會達成薪資協議，勞工罷工，Mantoverde礦坑生產中斷，加劇供應短缺憂慮。

印尼最近縮減2026年鎳礦砂採礦配額、軍方掃蕩非法採礦活動，也帶動其他基本金屬走高，倫敦錫三個月期貨盤中大漲3.5%至每噸5萬3695美元，鎳價攀漲2.9%至每噸1萬8510美元，鋅價也漲1.6%。

在上海，交易最熱絡的銅期貨攀漲0.3%至每公噸人民幣10萬1020元（約1萬4507.49美元），錫價跳漲4.2%至每噸人民幣42萬7180元，鎳價漲3.2%至每噸人民幣14萬6840元。

現貨金價走勢 資料來源：彭博資訊
