我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款特價椰子酸奶成分乾淨 華人稱好吃

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
周三在達沃斯和世界經濟論壇臨時共同主席、貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談時，黃仁勳認為，「泡沫」一詞誤判了情勢。(歐新社)
周三在達沃斯和世界經濟論壇臨時共同主席、貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談時，黃仁勳認為，「泡沫」一詞誤判了情勢。(歐新社)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對人工智慧（AI）支出難以為繼的質疑提出反駁，他說，高昂的資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是「人類史上最大規模基礎建設」的證明。

周三在達沃斯和世界經濟論壇臨時共同主席、貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談時，黃仁勳認為，「泡沫」一詞誤判了情勢。有人會說超大型雲端業者（hyperscalers）與企業投入龐大資金難以為繼，但他說，之所以看起來像泡沫，是因為「投資金額龐大……而投資金額之所以龐大，是因為我們必須先為其上的所有 AI 應用層，建構必要的基礎建設。」

黃仁勳做食物做比喻，他將 AI 產業描述為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，而輝達的晶片則是食譜中尤為關鍵的硬核部分。最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。目前的支出浪潮集中在底層，也就是能源和晶片，所創造的是實體資產，而非投機性的泡沫。他表示，這絕非泡沫，而是一個正從根基建起的新興產業。

「有數兆美元的基礎建設正待開發，」黃仁勳指出，目前全球「僅投入了幾千億美元而已」。

他強調實體基礎設施的投資。輝達和台積電均擴大產能，而美光等記憶體大廠也承諾在美國投資 2 億美元，SK 海力士亦展現強烈的擴張雄心。

他並表示，最頂層的應用已成為價值創造中成長最快、且最關鍵的來源。他說，隨著基礎模型趨於穩定，商業應用將釋放出更廣泛的經濟潛能。

創投趨勢也印證了黃仁勳的觀點。他指出，2025 年對「原生 AI」新創公司的投資創下歷史新高，特別是在醫療保健、金融服務和製造業領域。

為了證明市場是由真實需求而非投機所驅動，黃仁勳針對泡沫論提出了一項實際的「測試」：從輝達 GPU 晶片的價格，觀察算力租賃市場的表現。

黃仁勳指出：「現今如果你想租用輝達的 GPU，簡直難如登天；算力租賃的現貨價格持續攀升，不只是最新一代，連前兩代的 GPU 也是如此。」從這種稀缺情況看來，成熟企業也在調整研發預算，像禮來（Eli Lilly）正將資金從傳統實驗室轉向 AI 超級運算，而非單純在燒創投資金。

芬克根據黃仁勳的反駁，重新界定了問題。他問道：「所以我聽到的是，我們離 AI 泡沫還很遠。問題在於：我們的投資夠多嗎？」芬克認為，目前的支出水準可能其實還不足以擴大全球經濟規模。

黃仁勳顯然也深有同感。他說：「我認為機會確實非常驚人，每個人都應該參與其中，每個人都應該投入。我們需要更多能源，」他說，這個產業還需要更多土地、電力、貿易、規模以及勞動力。黃仁勳指出，過去 20 到 30 年間，美國在許多方面流失了勞動力人口，「但目前實力依然非常強勁」；至於歐洲，他指著身處的瑞士表示，那裡有著「絕佳的切入機會」。他提到，2025 年是創投史上投資規模最大的一年，全球共有 1,000 億美元的資金投入，且絕大多數集中在原生 AI 企業。

黃仁勳最後強調，這場基礎建設浪潮是全球性的，並敦促開發中國家與歐洲應致力於發展「主權 AI」，建構屬於自己的國內基礎設施。針對歐洲，他特別指出這是一個「世代難逢的契機」，可利用其強大的工業基礎，在「實體 AI」（physical AI）和機器人領域取得領先，進而將新興的數位智慧和傳統製造業有效結合。

黃仁勳 AI 輝達

上一則

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

下一則

Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

延伸閱讀

黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元
黃仁勳最愛的3個度假地點曝光 台灣因這理由入選

黃仁勳最愛的3個度假地點曝光 台灣因這理由入選
AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業
彭博：黃仁勳月底赴北京 爭取H200進中國市場

彭博：黃仁勳月底赴北京 爭取H200進中國市場

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台