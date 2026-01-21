TACO又來？格陵蘭風險未如表面嚴重 專家解讀：反提供買進機會

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
美國總統川普近日毫不掩飾擴大領土的野心，揚言不排除動用武力奪下丹麥屬地格陵蘭。（美聯社）
美國總統川普近日毫不掩飾擴大領土的野心，揚言不排除動用武力奪下丹麥屬地格陵蘭。（美聯社）

由於美國總統川普上周末宣布將因為格陵蘭問題對歐洲八國加徵關稅，導致本周一歐股下跌與貴金屬再創新高。但彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士（John Authers）說，地緣風險通常並不會動搖市場根基，儘管過去一年來警訊與恐慌頻仍，股市最終仍創新高，但美國從中獲得的金融利益遠比其他地區少。

歐瑟士認為，在現實世界中，很多事情都能妥協，例如川普宣布的關稅措施就一再退讓。格陵蘭事件亦然，美歐雙方顯然有機會達成一項擺擺樣子的協議。危機經常是以這種方式解決，因為現實世界的人們都想要避免災難。

格陵蘭問題難以解決之處，在於目前這塊土地由北大西洋公約組織（NATO）共同保護，因此美國挑起格陵蘭事件，證明美國不信任北約。即使美國不出兵，這種情勢也可能意味美國與北約的同盟實際上已名存實亡，將使歐洲弱到陷入危險的地步，但也為歐洲提供奮力一搏的誘因。

從最近國際情勢發展來看，美國顯然處於有利地位，它的優勢包括：一、顯而易見的軍事優勢，美軍本月初突襲委內瑞拉並活捉其前總統馬杜洛的驚人行動，已展現其超強實力。二、 美國經濟規模更大，動能更強，現在更得到人工智慧的加持，而歐洲在此一領域明顯落後。三、美國行動快速，歐盟在行動之前各國必須達成妥協。四、相較於德國等歐洲國家較依賴出口，關稅對美國的傷害相對較小。

但歐洲也有其籌碼，川普去年諸多行動需得到國會與法院的同意。川普若與北約鬧僵，對共和黨參議員而言可能是過頭了，共和黨參議員威脅表示，如果川普執意如此，不僅將被彈劾，還可能被解職。另外，川普未得到國會授權而動用關稅，可能不久後就被判違憲。

與霸凌有關的賽局理論說得相當清楚，只有在反抗者持續團結，並且準備承受一些痛苦時，才能夠打倒霸凌者。如果歐洲準備採取一些會傷害到自己的措施，就有機會贏。歐盟的確擁有「火箭筒」，也就是「反脅迫工具（ACI）」，一旦動用，將使美國企業在歐洲做生意變得困難得多。但歐洲不應聚焦於貿易報復，而應該放在資本流動方面，因為資本流動的規模比貿易大得多，而且更容易說停就停。

美國還有一大弱點，就是依賴其他國家來挹注龐大的貿易逆差。歐洲則是美國的最大債主，總共持有8兆美元的美國債券及股票，幾乎是其他國家總和的兩倍。丹麥年金基金便是率先從美國撤回資金的國家之一。

這並不需要歐洲政府出手，各機構可能在輿論要求下採取行動。拋售美國資產將傷害到賣方，使他們尚未出清的美國資產價值下跌。但若不承受一些痛苦，便無法打敗霸凌；如果西歐不能再依賴北約，各國領導人除了考慮採取孤注一擲的補救措施外，已無其他選擇。

歐瑟士的結論是，這場亂局可能透過一個不完美的妥協來解決，這也意味著另一次買進機會來臨。但局勢惡化的風險也的確存在，而且風險並非只集中於歐洲資產，投資人沒必要恐慌，買進貴金屬及賣出美元仍可繼續大發利市，而歐洲軍工類股自然也是上選。

