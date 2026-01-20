南韓殘酷AI競賽 催生開源模型

南韓辦AI模型大賽，形式殘忍，被稱AI版魷魚遊戲，本月Naver旗下單位使用外國科技遭淘汰。（路透）

AI 領域日益由美中主導之際，南韓 當局主辦本土AI模型大賽，期盼比賽能加速創新、強化本土AI產業，終極目標是發展本土的開源模型，表現媲美ChatGPT 和DeepSeek等其他國家的前沿模型，但在這場競賽中，有些模型被質疑是基於中國大陸模型的架構微調，而非以「從無到有」的方式開發。

南韓政府去年8月宣布主辦本土AI模型大賽，要選拔出業界領袖，帶領該國晉身AI強國。

比賽形式殘酷，有人稱為「AI版魷魚遊戲」，參賽隊伍的AI基礎模型團隊，每六個月須接受南韓科學技術情報通信部（MSIT）評審小組的評鑑，並可能遭到淘汰。

評審本月15日以使用外國科技為由，淘汰了Naver旗下單位；NCSoft的AI子公司則因模型表現而出局。這些發展出乎意料，原本預料只有一個團隊會落選。另外，LG和SK集團的關係企業、以及AI新創公司Upstage，將繼續參賽。MSIT宣布會挑選額外團隊，參與下一階段比賽，兩名贏家預定於2027年初公布。

南韓崇實大學軟體學院助理教授朴贊俊（音譯）說：「這看似精彩盛事，其實是高風險競賽，將型塑南韓未來」。愈來愈多國家決心避免自家產業與勞力，在AI發展中落後。法國欲成為第三大AI重鎮，政府大舉投資AI項目，且推動本土產業。沙烏地阿拉伯和阿聯大公國也運用龐大資本，添購先進的運算基礎設施，並資助本主模型Falcon等。

南韓官員格外致力於打造自家的基礎模型，原因是該國為AI重度使用國，以付費用戶來說，是ChatGPT的全球最大市場之一。同時，南韓的工業機器人密度居世界之冠，這個產業將遭AI劇烈改變。

MIST部長裴慶勳認為，南韓可以充分運用「全端AI國」的獨特地位，該國有先進的記憶體晶片、本土雲端、應用程式。他說：「好幾個國家在爭奪第三強地位，我們不認為自己只是群體中的另一個競爭者，而是相信真有機會成為全球大咖，有能力挑戰前兩強。」

對參賽者來說，AI競賽可能是自身AI大計的成敗關鍵。政府提供繪圖處理器（GPU）、資料集等，獲勝團隊有機會在AI生態體系，取得影響力深遠的地位，而且可能獲利豐厚；淘汰隊伍則不能繼續使用GPU。Naver出局後股價走低。反之，LG關係企業和SK電信股價攀高。