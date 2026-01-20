我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

南韓殘酷AI競賽 催生開源模型

編譯陳苓／綜合報導
南韓辦AI模型大賽，形式殘忍，被稱AI版魷魚遊戲，本月Naver旗下單位使用外國科技遭淘汰。（路透）
南韓辦AI模型大賽，形式殘忍，被稱AI版魷魚遊戲，本月Naver旗下單位使用外國科技遭淘汰。（路透）

AI領域日益由美中主導之際，南韓當局主辦本土AI模型大賽，期盼比賽能加速創新、強化本土AI產業，終極目標是發展本土的開源模型，表現媲美ChatGPT和DeepSeek等其他國家的前沿模型，但在這場競賽中，有些模型被質疑是基於中國大陸模型的架構微調，而非以「從無到有」的方式開發。

南韓政府去年8月宣布主辦本土AI模型大賽，要選拔出業界領袖，帶領該國晉身AI強國。

比賽形式殘酷，有人稱為「AI版魷魚遊戲」，參賽隊伍的AI基礎模型團隊，每六個月須接受南韓科學技術情報通信部（MSIT）評審小組的評鑑，並可能遭到淘汰。

評審本月15日以使用外國科技為由，淘汰了Naver旗下單位；NCSoft的AI子公司則因模型表現而出局。這些發展出乎意料，原本預料只有一個團隊會落選。另外，LG和SK集團的關係企業、以及AI新創公司Upstage，將繼續參賽。MSIT宣布會挑選額外團隊，參與下一階段比賽，兩名贏家預定於2027年初公布。

南韓崇實大學軟體學院助理教授朴贊俊（音譯）說：「這看似精彩盛事，其實是高風險競賽，將型塑南韓未來」。愈來愈多國家決心避免自家產業與勞力，在AI發展中落後。法國欲成為第三大AI重鎮，政府大舉投資AI項目，且推動本土產業。沙烏地阿拉伯和阿聯大公國也運用龐大資本，添購先進的運算基礎設施，並資助本主模型Falcon等。

南韓官員格外致力於打造自家的基礎模型，原因是該國為AI重度使用國，以付費用戶來說，是ChatGPT的全球最大市場之一。同時，南韓的工業機器人密度居世界之冠，這個產業將遭AI劇烈改變。

MIST部長裴慶勳認為，南韓可以充分運用「全端AI國」的獨特地位，該國有先進的記憶體晶片、本土雲端、應用程式。他說：「好幾個國家在爭奪第三強地位，我們不認為自己只是群體中的另一個競爭者，而是相信真有機會成為全球大咖，有能力挑戰前兩強。」

對參賽者來說，AI競賽可能是自身AI大計的成敗關鍵。政府提供繪圖處理器（GPU）、資料集等，獲勝團隊有機會在AI生態體系，取得影響力深遠的地位，而且可能獲利豐厚；淘汰隊伍則不能繼續使用GPU。Naver出局後股價走低。反之，LG關係企業和SK電信股價攀高。

AI 南韓 ChatGPT

上一則

投資人超樂觀 恐需加強避險

下一則

自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

延伸閱讀

高市同台打鼓 李在明訪日「浪漫圓夢」 網友以為是AI生成

高市同台打鼓 李在明訪日「浪漫圓夢」 網友以為是AI生成
日韓領袖訪奈良法隆寺 探全球最古老木建築 象徵1意義

日韓領袖訪奈良法隆寺 探全球最古老木建築 象徵1意義
台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊

台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊
MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩