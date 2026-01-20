我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI衝擊職場Z世代最焦慮 8成勞工自認將受影響

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

日銀今年會升息三次？花旗：日圓一直弱下去 不排除這可能

編譯黃淑玲／綜合外電
花旗日本市場主管說，日圓若持續走弱，日本銀行（央行）今年有可能升息三次。 （路透）
花旗日本市場主管說，日圓若持續走弱，日本銀行（央行）今年有可能升息三次。 （路透）

花旗集團（Citigroup）日本市場主管認為，若日圓持續疲軟，日本銀行（央行）今年可能升息三次，讓利率水準成為目前的兩倍。

花旗日本市場主管星野昭受訪時表示，如果日圓兌美元匯率貶破160日圓價位，日銀可能在4月將利率上調25個基點（1碼）至1%，7月可能還會進行相同幅度的升息。假設日圓弱勢仍持續，甚至不排除年底第三次升息。

星野昭說：「簡單來說，日圓疲軟是實質利率為負所造成。」他指的是殖利率低於通膨率的情況；如果日銀想要扭轉匯率走勢，「除了處理這個問題，別無選擇」。

星野昭在界業有長達逾30年的經驗，他點出匯率日益成為預測日本貨幣政策的關鍵因素。隨著消費者對物價上漲愈發不滿，日銀官員愈來愈關心日圓走弱對通膨的潛在影響。

儘管市場觀察家大多預期，仍需再等幾個月才會等到日銀升息，但也有人認為，日圓一旦再次大幅下跌，日銀可能提前採取行動。

彭博資訊訪調經濟學家的預測是，日銀今年的升息頻率會是每六個月一次，受訪者因而估計下次升息時間落在7月。利率交換市場目前的定價顯示，交易員押注7月前將有一次升息，並認為12月前再次升息的機率為90%。

以目前的市場情況，星野昭看今年的日圓兌美元匯價會在略低於150至165之間的區間移動。周二東京早盤，日圓兌美元在158.2日圓兌1美元附近，上周則是曾經觸及18個月的低點159.45。

他指出，如果日本10年期公債殖利率等關鍵利率開始高於通膨率，日本的機構投資人可能會考慮將海外投資回流國內，投入本國的固定收益資產。然而，他說：「即使投資人想把資金匯回日本，也沒有太多投資產品可供選擇。這正是日圓長期疲軟的關鍵原因之一。」

殖利率 日本 匯率

上一則

台幣少了關鍵支撐 面臨貶值壓力

下一則

OpenAI去年營收破200億美元 AI裝置預定今年下半發表

延伸閱讀

對日稀土審查趨嚴 中國上月對日出口稀土磁鐵跌8%

對日稀土審查趨嚴 中國上月對日出口稀土磁鐵跌8%
承載統一歷史… 國寶唐鴻臚井碑 中國學者促日本歸還

承載統一歷史… 國寶唐鴻臚井碑 中國學者促日本歸還
中方情緒勒索工具? 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

中方情緒勒索工具? 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國
日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平