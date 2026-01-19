我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種日常物品別放浴室

最強寒流壟罩全美 將凍到這時候

30年來日本公債殖利率首衝破4%大關 超低利率時代正式終結？

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本40年期公債殖利率升至4%，創下自2007年首度發行40年期公債以來最高。(路透)
日本40年期公債殖利率升至4%，創下自2007年首度發行40年期公債以來最高。(路透)

日本40年期公債殖利率升至4%，創下自2007年首度發行40年期公債以來最高，這也是30多年來，日本任何期限的主權債殖利率首度突破4%。

日本40年期公債殖利率在今天（20日）盤中上揚5.5個基點，是1995年12月20年期公債殖利率達到4%以來，日本公債殖利率首次再度觸及4%水準。

這波公債殖利率竄升，凸顯出日本債市更大規模的拋售潮正在加速，主因是市場擔心政府計劃調降食品消費稅，將導致國家財政缺口擴大。

此外，日本兩大在野黨公明黨與立憲民主黨新成立的政黨聯盟「中道改革連合」，也主張透過管理一個新的政府相關基金，來籌措將食品消費稅降至0%所需的資金。

這波殖利率飆升象徵日本債市的一大轉變。日本多年來處於超低利率環境，曾使日本公債殖利率遠低於全球其他公債；如今，日本30年期公債殖利率已高於德國同天期約3.5%殖利率的水準。

日本首相高市早苗周一在記者會上正式宣布將於2月8日舉行國會選舉，押注其所屬的自民黨能在國會中擴大原本僅具微弱優勢的多數席次。投資人同時也對周二即將舉行的20年期公債標售保持謹慎態度。

殖利率 日本 高市早苗

上一則

川普對歐課格陵蘭關稅 會讓「拋售美國」交易再起？

延伸閱讀

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響
日本首相高市早苗正式宣布將解散眾議院 2月8日舉行大選

日本首相高市早苗正式宣布將解散眾議院 2月8日舉行大選
日相解散眾院 民調反對聲浪高 高市早苗規畫3月下旬訪美

日相解散眾院 民調反對聲浪高 高市早苗規畫3月下旬訪美
南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大