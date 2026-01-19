我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

歐盟持有美股債8兆元 擬減持以撐住歐元匯率

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐盟面對美國總統川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI），分析師則指出，歐盟甚至可以把手上合計高達8兆美元美債與美股「武器化」，減持這些美元資產，用來支撐歐元匯率

法國總統府愛麗舍宮發言人18日表示，若美國真的實施新關稅措施，法國總統馬克宏將要求歐盟啟動其「反脅迫工具」；歐洲議會中間派「復興歐洲」黨團領袖海耶周日下午致函歐盟執委會主席范德賴恩，也提到「應積極準備歐盟反脅迫工具，因為它正是為了回應這類經濟威脅情境而設計。」

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）也表示，美國將貿易當作政治施壓工具，而反脅迫工具正是為了這樣的情境而設計。

被譽為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具」在2023年正式生效，迄今尚未被啟動，它是布魯塞爾最強大的貿易武器，因為它不僅可以針對商品，也能針對服務業，包括限制投資、撤回智慧財產權保護、暫停企業執照，以及禁止企業參與歐盟公共採購。

然而，歐盟若要啟動這項工具，有兩大阻礙，第一是必須取得27個成員國中至少15國同意，且這些國家須代表歐盟總人口的65%以上；第二，啟動流程曠日廢時，因為歐盟執委會必須先展開調查，有四個月可評估，以判定是否發生經濟脅迫，接著由成員國對調查結果投票，並與施壓方展開談判，整個過程可能長達一年。

另外，德意志銀行策略師則點出，歐洲方面也能將手上的美元資產「武器化」，但這種方式對市場極具破壞性。

德意志銀行外匯研究全球主管薩拉維洛斯（George Saravelos）在周日給客戶的報告中表示，歐洲是美國的「最大債主」，歐洲各國合計持有約8兆美元的美國債券與股票，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。

薩拉維洛斯說：「在西方聯盟的地緣經濟穩定性正遭遇根本性破壞的環境下，並不清楚歐洲為何還會願意繼續扮演這樣的角色。過去幾天的發展，可能進一步促使資金從美元部位進行再平衡。」他說，這也會成為支撐歐元匯率的力量。

薩拉維洛斯補充說：「在美國的淨國際投資部位處於歷史性高度負值的情況下，歐美金融市場的相互依賴程度從未如此之高。相較於貿易流動，『資金的武器化』才是對市場最具破壞性的因素。」

歐盟 匯率 關稅

上一則

美股七雄鐵律被打破 去年僅Nvidia、字母跑贏大盤

下一則

美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

延伸閱讀

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊
面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施
川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？
歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平