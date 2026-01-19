我的頻道

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

編譯易起宇／綜合報導
美國總統川普加大力道施壓要接管格陵蘭，甚至對反對此計畫的歐洲國家威脅加徵關稅，引發市場對美國和歐洲間貿易戰的擔憂，並推升黃金和白銀價格再創歷史新高。

在川普的挑釁拖累美元和推升避險需求下，黃金現貨價格19日一度大漲2%至每英兩逾4690美元，白銀更一度飆漲4.4%至每英兩94.12美元。川普威脅將向反對美國接管格陵蘭的德國、法國等八個歐洲國家，從2月1日起加徵10%關稅，6月再進一步調高稅率至25%。

Saxo Markets駐新加坡首席投資策略師查納娜表示，格陵蘭問題引發的緊張和去年的「解放日」關稅不同，因為這「點出的是更深層的地緣政治問題」，「在（北約）同盟內部動用關稅威脅，所帶來的信任衝擊可能留下更棘手的風險溢價」。

另一方面，在川普宣布對歐洲八國課徵關稅下，最大加密貨幣比特幣19日一度跌破9萬2000美元，其他加密幣也重挫，加密市場整體市值一口氣蒸發約1000億美元。而且CoinGlass的數據顯示，約7.9億美元押注加密幣上漲的多頭部位，在過去24小時遭到強制平倉。

避險基金DACM共同創辦人高文說，由於同一時間金價創下新高，這波拋售更多成分是避險動作，而非任何專門針對加密市場的。

關稅 川普 格陵蘭

歐盟持有美股債8兆元 擬減持以撐住歐元匯率

避險基金TCI 去年大賺189億美元

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

