美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

美國總統川普 加大力道施壓要接管格陵蘭 ，甚至對反對此計畫的歐洲國家威脅加徵關稅 ，引發市場對美國和歐洲間貿易戰的擔憂，並推升黃金和白銀價格再創歷史新高。

在川普的挑釁拖累美元和推升避險需求下，黃金現貨價格19日一度大漲2%至每英兩逾4690美元，白銀更一度飆漲4.4%至每英兩94.12美元。川普威脅將向反對美國接管格陵蘭的德國、法國等八個歐洲國家，從2月1日起加徵10%關稅，6月再進一步調高稅率至25%。

Saxo Markets駐新加坡首席投資策略師查納娜表示，格陵蘭問題引發的緊張和去年的「解放日」關稅不同，因為這「點出的是更深層的地緣政治問題」，「在（北約）同盟內部動用關稅威脅，所帶來的信任衝擊可能留下更棘手的風險溢價」。

另一方面，在川普宣布對歐洲八國課徵關稅下，最大加密貨幣比特幣19日一度跌破9萬2000美元，其他加密幣也重挫，加密市場整體市值一口氣蒸發約1000億美元。而且CoinGlass的數據顯示，約7.9億美元押注加密幣上漲的多頭部位，在過去24小時遭到強制平倉。

避險基金DACM共同創辦人高文說，由於同一時間金價創下新高，這波拋售更多成分是避險動作，而非任何專門針對加密市場的。