避險基金TCI 去年大賺189億美元

編譯陳苓／綜合報導
霍恩（Chris Hohn）主掌的避險基金TCI，去年賺進189億美元，超越知名同業城堡（Citadel）、千禧（Millennium）等，並改寫避險基金業的年度獲利紀錄。

據金融業者愛德蒙得洛希爾集團（Edmond de Rothschild）的推算，TCI去年獲利189億美元，高於避險巨擘Citadel在2022年締造的160億美元紀錄，也勝過避險基金大亨鮑森（John Paulson）「史上最偉大的交易」所得，鮑森2007年做空次貸取得150億美元。TCI的兩大持股是航太巨擘奇異航太與Safran，計入股息後，這兩檔股票去年分別衝高86%、42%。霍恩認為，投資人高估了企業的營收成長，並低估了競爭會削弱獲利。

他相信自己押注的公司，有強大競爭優勢、對手難以克服，比方說，航太業者握有深具價值的智慧財產權和基礎建設，能抵禦競爭。他投資具壟斷地位的企業，如鐵路公司加拿大太平洋堪薩斯城、西班牙機場與收費公路營運商Ferrovial。

去年獲利居次的避險基金是橋水聯合（Bridgewater Associates），賺進156億美元。橋水成立於1975年，是全球歷史最悠久的避險基金之一。 2025年市場波動之下，避險基金整體收益達5480億美元，寫歷來之最。

愛德蒙得洛希爾的資深顧問索佛說，去年避險基金一切順利，股票、總經等皆是如此，獨立交易團隊也找到獲利之道，業者無須倚靠少數幾檔個股，就能在股市大發利市。

以創立迄今的收益來看，Citadel奪冠、高達904億美元；D.E. Shaw排第二，為799億美元；橋水位居第三、達791億美元；Millennium排第四、達734億美元。TCI名列第五、達684億美元。但TCI創立時間，較前四名至少晚了14年。產界追蹤公司Hedge Fund Research彙整資料顯示，去年避險基金的報酬率寫2009年以來新高、來到12.6%。人工智慧（AI）熱潮引發的市場波動、地緣政治衝擊、利率不確定性，都帶來獲利良機。

