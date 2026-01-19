「末日博士」羅比尼：AI效益將抵銷關稅衝擊

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
「末日博士」羅比尼最近也拋棄了「末日」論調，看好人工智慧將是「美國例外」論新時代的關鍵力量。（路透）
「末日博士」羅比尼最近也拋棄了「末日」論調，看好人工智慧將是「美國例外」論新時代的關鍵力量。（路透）

素有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini），最近也都拋棄了他的「末日」論調，看好人工智慧AI）將是「美國例外」論新時代的關鍵力量，並有望在2029年前，將美國經濟成長率推升至高達4%。

羅比尼日前接受彭博電視訪談時指出，生產力已經開始加速，而AI帶來的效益，可能以四比一的比例，抵銷關稅、財政風險和地緣政治衝擊疊加而來的衝擊。他說：「科技會勝過關稅。」

羅比尼認為，科技本身應該就拉動潛在4%經濟成長率中的大約一半。相較之下，從「經驗觀點」來看，川普政府各項具破壞性的政策，像是限制移民、攻擊聯準會（Fed）的獨立性等等，所會產生的最大影響，僅將拖累50個基點（0.5個百分點）的經濟成長。

儘管俄烏戰爭仍在持續，美中關係也依舊緊張，羅比尼卻淡化這些對市場的影響。他說，除了少數例外，過去幾十年來，地緣政治風險大多未被市場真正放在心上。

全球經濟對外部衝擊的韌性，遠高於投資人所想。委內瑞拉的情況亦是如此，「對宏觀經濟和市場的影響幾近於零」。

通用人工智慧（AGI）是AI發展的下一階段假設的應用形態，羅比尼認為，AI是一場美中之間的競賽，但不是場零和遊戲，「美國會做得不錯，中國也會」；「我估計美國目前潛在的經濟成長只有1.8%，但到2020年代末之前有望達4%。」

儘管AI產業估值已顯露泡沫跡象，羅比尼認為，AGI系統若能在多數具有經濟價值的任務上超越人類，就能夠支撐這樣的溢價。他預期，成功打造AGI的企業，短期內成長規模或能翻五倍。

他表示，「如果你和這些公司交談，他們都會認為，我們或許最慢五年、最快三年，就能夠實現AGI。」以著這樣的潛力，「美國例外論勢必會變得更加強大」。

羅比尼也坦言，美股「科技七雄」未必每一家都能達成這一目標，「也許會有三到四家將可以成功。」

