我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約交易所交易員。（路透）
紐約交易所交易員。（路透）

由於美國總統川普為了格陵蘭問題，宣布2月起將對八個歐洲國家加徵10%關稅，消息在金融市場掀起波瀾，本周開盤開始反映相關影響，美股期指與原油期貨走低，黃金與白銀大漲並創下新高，美國公債期貨亦上漲，反映資金湧入避險資產。

在美東時間周日晚上約6時10分左右，美股標普500指數期貨下跌0.7%，那斯達克100指數期貨跌約1%。

黃金與白銀又創新高，現貨金價盤中勁揚1.5%，報每英兩4666美元；銀價大漲3.3%，報每英兩93.091美元。

原油期貨開盤走低，布蘭特原油3月期貨跌0.25%，報每桶63.97美元；西德州原油期貨跌0.47%，報59.16美元。

匯市劇烈動盪，歐元兌美元在早盤走貶，但隨後急拉，轉為升值0.11%，報1.1611美元；日圓與瑞士法郎則走高，反映資金湧向避險貨幣。日圓兌美元盤初升值0.28%，報157.68日圓。

川普周末表示，將自2月1日起對八個派兵部署格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，若未能就「購買格陵蘭」達成協議，6月起關稅將提高至25%。此舉迅速引發歐洲領袖反彈，現已準備中止對去年達成的貿易協議進行批准。

英國金融時報報導，歐盟考慮對美國徵收價值930億歐元的關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，以便反制美國。彭博報導指出，法國總統馬克宏可能要求啟動歐盟的「反脅迫機制」——這是歐盟最強力的報復工具。

ING銀行全球宏觀主管布熱斯基等分析師在給客戶的報告中表示：「這波新的貿易緊張局勢結果仍不明朗，但早已顯而易見的是，如今已不存在所謂的貿易或關稅確定性。可以確定的是，若歐盟與美國爆發全面貿易戰，將只會留下輸家。」

亞洲資產原本就承壓，因為美股上周五回吐早盤漲幅，終場下跌0.1%。當時川普表示，不捨得提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯準會（Fed）主席，可能讓他留任原職位。這項消息促使交易人士下調對降息的預期，美國公債殖利率曲線全面走升，市場提高預期前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）獲提名出任聯準會主席的可能性。

歐盟 關稅 格陵蘭

上一則

本周開盤前 五件國際事不可不知

延伸閱讀

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民
川普和平理事會傳設10億元門檻 白宮否認出資說法

川普和平理事會傳設10億元門檻 白宮否認出資說法
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係

川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。（路透）

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

2026-01-17 18:43

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作