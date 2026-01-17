歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 反對關稅與孤立

歐盟 與南美洲區域集團南方共同市場（Mercosur）高層官員今天在巴拉圭簽署自由貿易協議 ，該協議歷經25年談判才得以達成，有望成為歐盟有史以來規模最大的貿易協議。

路透社報導，這項協議旨在降低關稅、促進雙邊貿易，接下來尚需歐洲議會（European Parliament）同意，以及阿根廷、巴西 、巴拉圭與烏拉圭等南方共同市場成員國的國會批准。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）以及南方共同市場各國總統今天一同出席簽署儀式，不過唯獨巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）是由外交部長代為參與。

儘管歐洲農民和環保團體擔憂，自由貿易協議將導致大量南美廉價商品湧入，並加劇森林濫伐問題，多數歐洲國家上週仍決定為協議開綠燈。

范德賴恩指出，這項協議將建立全球最大的自由貿易區。

她今天並強調：「這項協議向全世界傳達強而有力的訊息，反映清楚且經過深思熟慮的選擇：我們選擇公平貿易而非關稅，選擇建立富有成效的長期夥伴關係，而非保持孤立。」