我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 反對關稅與孤立

中央社／巴拉圭首都亞松森17日綜合外電報導

歐盟與南美洲區域集團南方共同市場（Mercosur）高層官員今天在巴拉圭簽署自由貿易協議，該協議歷經25年談判才得以達成，有望成為歐盟有史以來規模最大的貿易協議。

路透社報導，這項協議旨在降低關稅、促進雙邊貿易，接下來尚需歐洲議會（European Parliament）同意，以及阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭等南方共同市場成員國的國會批准。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）以及南方共同市場各國總統今天一同出席簽署儀式，不過唯獨巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）是由外交部長代為參與。

儘管歐洲農民和環保團體擔憂，自由貿易協議將導致大量南美廉價商品湧入，並加劇森林濫伐問題，多數歐洲國家上週仍決定為協議開綠燈。

范德賴恩指出，這項協議將建立全球最大的自由貿易區。

她今天並強調：「這項協議向全世界傳達強而有力的訊息，反映清楚且經過深思熟慮的選擇：我們選擇公平貿易而非關稅，選擇建立富有成效的長期夥伴關係，而非保持孤立。」

歐盟 貿易協議 巴西

上一則

可以鳥瞰七期和遠方雲彩 這家證券分公司美得像藝術中心還辦珠寶展

下一則

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

延伸閱讀

川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈
金融時報：歐盟擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施

金融時報：歐盟擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施
歐盟挽救工業生產 擬立新法保「歐洲製造」

歐盟挽救工業生產 擬立新法保「歐洲製造」
中加互降關稅 電動車交換油菜籽 川普改口：樂見兩國貿易協定

中加互降關稅 電動車交換油菜籽 川普改口：樂見兩國貿易協定

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論
鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌