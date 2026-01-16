美財長罕見關切韓元 稱「過度貶值」

韓元匯價走勢 資料來源：彭博資訊

美國財政部 長貝森特 罕見點名表態韓元貶值過度，在韓元匯率滑向2009年以來最低水準之際，罕見口頭「關切」韓元；他本周與日本財相片山皋月會談時，也敦促東京以「穩健」的貨幣 政策，因應匯率的過度波動。韓元與日圓14日同步升值，不過漲勢都維持不到一天。

貝森特14日在社群媒體的發文，以及美國財政部發布一份貝森特前一天和南韓企劃財政部長官具潤哲會面的聲明，均發表了上述見解。美國財政部說：「雙方的討論觸及了韓元近期的貶值。部長指出，韓元走勢不符南韓強韌的經濟基本面。」貝森特並「強調，匯市過度波動並非好事」。

儘管過去九個月來美元對多數主要貨幣呈現回落，但部分亞洲貨幣並非如此，例如日圓就重挫超過9%，韓元也貶值將近3%。

南韓央行15日舉行今年首場政策會，會後決議基準利率維持2.50%，並釋放結束當前寬鬆周期的訊號。央行總裁李昌鏞在會後記者會上表示，「我可以明確地說，外匯市場形勢是我們做出今日決策的重要因素」， 「（近期宣布的）匯率穩定措施，一度讓韓元兌美元升值逾40韓元，但韓元再次走弱，因此我們必須保持警惕」。

貝森特貼文發表後，韓元14日一度應聲上漲1%，終場升值0.76%至1,464.7韓元，但15日又恢復震盪走低格局。

南韓央行自2024年10月以來累計降息100個基點。在地緣政治不確定性和資金外流風險持續存在的情況下，李昌鏞最近發出將暫停當前寬鬆周期的信號。

韓國投資證券分析師安宰經（音譯）表示，從2024年7月以來，央行的政策聲明一直包含需要進一步放鬆政策的措辭，因此今日將其刪除等於釋出鷹派信號，未來三個月內降息的可能性已被排除，「我甚至不確定未來六個月能否看到降息。我預計第3季可能降息，但也難以確定」。

由於國內散戶對美股的偏好依然強勁，決策者迄今未能穩定疲弱的韓元，韓元是去年下半年亞洲表現最差的貨幣之一。

美國財政部14日另表示，貝森特12日與日本財務大臣片山皋月會談，強調貨幣政策的制定與溝通，必須保持健全；匯率過度波動本質上就不可取。

此時匯市正為日本可能出手干預匯市做準備。日圓本周一度跌至18個月低點。14日除了美國財政部重申立場，片山皋月也再以言詞警告，表示政府將「不排除任何選項，對過度的匯率波動採取適當行動」。