2025年IFS美國專利授權榜出爐 台積電第2、華為第4超越蘋果

記者林宸誼／即時報導
全球權威專利服務機構IFI Claims發布的2025年美國專利授權量前50名榜單顯示，前三名排名與2024年一致。分別為三星、台積電、高通，而華為以3,052件升至第四，超越排名第六的蘋果。京東方則排名第13。(路透)
全球權威專利服務機構IFI Claims發布的2025年美國專利授權量前50名榜單顯示， 2025年美國專利活動繼續多年來的下降趨勢，專利申請量和授權量均出現下滑。報告指出，「連續第三年，企業創新的主要故事一直是對人工智慧投資的迅猛增長。」其中前三名排名與2024年一致。分別為三星、台積電高通，而華為以3,052件升至第四，超越排名第六的蘋果。京東方則排名第13。

IFI Claims追蹤來自美國專利商標局（USPTO）以及全球其他專利頒發機構的數據。IFI將其世界領先的數據轉化為年度美國成長最快技術50強和十強專利排名。

快科技報導，從國別排名觀察， 2025年美國專利申請量為39萬3,344件，較2024年下降 8.6%；專利授權量為32萬3,272件，微降 0.2%。美國、日本和中國是獲得美國專利授權數量最多的國家，而台灣的增長率最高，超過 12%。

從排名前50公司來看，三星電子以7,054件居首，台積電以4,194件列第二，高通第三；華為以3,052件升至第四，超越排名第六的蘋果。

先前蘋果在2024年領先華為，但在2025年榜單中，共獲得2,722項專利授權，較2024年的3,082項下降了11.6%，排名從往年更高位置跌至第六位。

從研發投入來看，華為近年來持續加大技術研發力度，根據華為公布的2025年上半年年度報告顯示，華為2025年上半年研發投入人民幣969.5億元，年增9.04%，占營收22.7%。

長期高強度的研發投入也為華為的專利積累提供基礎。華為2024年年報顯示，過去十年累計研發費用人民幣1.2兆元。截至2024年底研發人員11.3萬、占員工總數54.1%，全球有效授權專利超15萬件。

京東方位列美國專利授權排行榜全球第13位，並已連續第8年穩居全球前20名陣營，並且還是前20名中唯一一家中國面板顯示企業。

京東方表示，截至2025年底，京東方累計自主專利申請已超10萬件，年度新增專利申請中發明專利占比持續超過90%，海外專利占比超過33%，專利布局覆蓋美國、歐洲、日韓等多個國家和地區。

同時，京東方已累計主持及參與制修訂國內外技術標準469項，代表正從技術創新的引領者向行業標準的制定者邁進。京東方表示，在柔性顯示領域，公司是目前全球唯一在高階旗艦手機實現疊聯式 OLED（Tandem OLED）串聯技術量產落地的企業，並率先將LTPO技術大規模應用於多款高階旗艦手機。

華為 台積電 高通

