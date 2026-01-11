防再度短缺…本田汽車買晶片 分散供應來源

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導
在安世半導體（Nexperia）供應受擾風波後，本田汽車將向羅姆半導體（Rohm）等本土和海外晶片製造商採購晶片，分散供應來源，以防再度面臨短缺。本田預定月中起，在量產車款中採用新的供應商，可謂率日本車廠之先。

日媒報導，中資聞泰掌控的安世半導體與總部所在地的荷蘭政府爆發僵局後，一度暫停對外供貨，迫使本田停止在美國和中國生產。本田目前正重建供應鏈，以降低對陸企依賴，據信是安世危機後，首個針對晶片多元化供應來源的日本車廠。

本田的新供應商包含日本的羅姆半導體（Rohm）。羅姆的晶片製造涵蓋設計至製造，前段製程在國內進行，後段在東南亞，將有助於本田降低對中國的依賴。

本田在多種車用零組件上，使用現成半導體，部分零件供應商在一些元件上，則完全仰賴安世半導體。安世中斷供應後，本田被迫在去年10月和11月縮減在美產量，預料將使營業利益減少1500億日圓（9.5億美元）。

儘管中荷之間的爭端已告一段落，但在供應依舊吃緊的情況下，車廠仍急於囤積庫存。本田截至1月2日已在中國停止生產五天，隨後又被迫延長兩周；日產汽車則是在去年11月減少國內生產。

