逾60經濟學家 籲請支持數位歐元

編譯林聰毅／綜合報導
法國學者皮凱提等60多名經濟學家聯名致函歐洲議員，籲請支持數位歐元。（路透）
在歐洲議會本周將針對數位歐元議題召開聽證會前夕，法國學者皮凱提（Thomas Piketty）等60多名經濟學家聯名致函歐洲議員，籲請支持數位歐元，並警告若這項計畫失敗，歐元區將「喪失對自身貨幣的控制權」，並將更加依賴美國企業。

英國金融時報（FT）報導，歐洲議會本周將針對數位歐元議題召開聽證會，法國學者皮凱提、莫內特（Eric Monnet）及德國克拉任（Jan Pieter Krahnen）等68名經濟學家11日聯名致函720名歐洲議員，強調數位歐元的重要性，「強大的公共數位歐元並非錦上添花，而是歐洲主權、穩定和韌性的必要保障」「歐洲將失去對經濟最根本要素貨幣的控制權，強大的公共數位歐元是我們唯一的防禦」。

歐洲理事會已支持歐洲央行（ECB）的計畫，計劃在2029年之前推出數位歐元，歐洲議會預定今年上半年對此案進行投票，但還不清楚本案能否獲得過半數歐洲議會議員支持。

這些歐洲經濟學家認為，歐洲地區過度依賴美國的數位支付服務，可能面臨「地緣政治影響、外國商業利益，以及歐洲無法控制的系統性風險」。

這些經濟學家指出，歐元區中，有13個成員國沒有國內數位支付選項，「完全依賴威士卡（Visa）、萬事達卡（Mastercard）和PayPal等國際發卡機構」。這封信雖未點名美國總統川普，但提到了「最近的發展」使歐元區失去貨幣掌控權的風險「不再只是假設」。

這68位經濟學家敦促歐盟決策官員「抗拒短視近利的金融遊說」。這封信是由荷蘭智庫永續金融實驗室（SFL）和Triodos銀行共同發起聯署。

Triodos首席經濟學家史特格曼表示，其他銀行擔心可能會失去相當一部分零售客戶的存款，而零售客戶是目前廉價且可預測的資金來源。

歐洲銀行業一直在遊說要求縮減數位歐元計畫的規模。去年11月德意志銀行、法國巴黎銀行和荷蘭國際集團（ING）等14家歐洲最大銀行警告，數位歐元可能會削弱歐洲私人部門與美國支付系統競爭的努力。

德國銀行業委員會認為，ECB的計畫「太複雜」且「太昂貴」，警告「對消費者幾乎沒有實際好處」。歐洲議會任命評估數位歐元的西班牙保守派歐洲議會議員納瓦瑞特（Fernando Navarrete），也主張大幅縮減該計畫的規模。

