多國擬讓退休基金投資國內 業界憂削弱儲蓄

全球退休金 基金加碼投資本國經濟體的壓力日益升高，但業內人士警告，此舉可能傷害退休儲蓄族。

英國金融時報（FT）報導，英國、加拿大 、荷蘭及德國 等國近來紛紛察覺，可以將規模巨大而且還在不斷膨脹的退休金儲蓄，重新導向國內投資，藉此試圖拉抬經濟成長，以及讓科技、國防與綠色能源等關鍵產業獲得現金。

一些退休金基金業高層卻對此感到憂心，認為這類舉措可能衝擊投資報酬率，並削弱民眾的儲蓄動機。

顧問公司LCP合夥人、曾擔任英國聯合政府退休金部長的韋伯（Steve Webb）說：「退休金不應淪為政府玩物…讓大家交出錢並長期儲蓄已經夠難了，如果儲戶認為退休金計畫不再優先考量他們的最佳長期利益，外界對退休金的信心可能大幅下降。」

英國是去年數一數二積極試圖把退休金儲蓄用於國內投資的國家，推出一些改革來整合退休金體系。英國財政大臣里夫斯希望這些舉措推動約800億英鎊（1079億美元），流向民間企業與基礎設施等「生產性資產」，並預估半數資金將流入英國。

英國政府也已協調該國17家大型確定提撥制退休金供應商達成自願協議，投資英國民間市場的資產比率在2030年結束前將至少達到5%。英國政府今年將推出法規，賦予監管機關強制退休金基金達到最低門檻的能力，藉此讓這些基金信守承諾。

荷蘭退休金體系規模居歐洲之冠，資產超過1.8兆歐元（2.1兆美元），該國也鼓勵退休金巨擘加碼投資基礎設施與社會住宅。加拿大退休金計畫投資局（CPPIB）執行長葛拉漢（John Graham）則表示，如果機會浮現，CPPIB將加碼投資加國。CPPIB是加拿大最大退休金基金，去年5月揭露加拿大資產總配置比重，已從兩年前的14%降至12%。

在美國外交政策不確定性持續升高之際，業內人士預期各國政府將加強聚焦於國內投資，藉此振興能源與國防業。退休金業者Phoenix集團投資長伊金斯（Mike Eakins）指出，過去數十年英國和歐洲能源獨立及安全投資持續不足，「決策官員肯定希望民間退休金資金加碼投資國內」。