我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

打破台積電獨占 高通投片三星 執行長證實洽談2奈米製程代工

記者蘇嘉維／美國拉斯維加斯7日電

高通（Qualcomm）執行長艾蒙證實，高通正在與三星洽談2奈米製程晶圓代工。這是高通在5年來首次重新與三星先進製程合作，此舉將分食台積電目前獨占高通先進製程訂單。業界傳出，台積電2奈米仍是高通晶圓代工合作夥伴，這也代表高通在最先進製程將會重新回雙晶圓代工策略。

2026年美國消費性電子大展（CES）步入第二天，高通拋出重大訊息。艾蒙表示，公司已經開始與三星洽談2奈米製程代工，且完成前期設計工作，目標是未來盡快進入商業化。

據了解，高通在第一代驍龍（Snapdragon）8 Gen 1系列旗艦手機晶片平台，是三星晶圓代工獨家以4奈米製程量產，隨後傳出晶片功耗表現不佳，導致效能、散熱問題無法平衡，高通轉向台積電委託製造驍龍8 Plus Gen 1，後續高通手機旗艦晶片一路由台積電單獨拿下至今。

業界去年就傳出三星晶圓代工以便宜至少3成的價格，希望能吸引高通在2奈米製程投片，且在去年底前完成設計定案，藉此爭取高通Snapdragon 8 Elite Gen 5更新版訂單，預計將在今年開始陸續進入量產，打破台積電過去5年獨家拿下高通最先進製程大單的情況。

高通2026年即將推出的最新款手機晶片Snapdragon 8 Elite Gen 6傳出有Pro版及標準版等兩種規格。業界指出，高通未來在最先進製程上，可能會由台積電、三星分食旗艦晶片訂單，除了能降低生產成本之外，同時達到鞏固三星手機客戶及分散供應鏈風險的好處。

據了解，高通回歸雙晶圓代工策略，優勢在於高通可藉此降低每顆晶片生產成本，以抵銷2奈米晶圓代工的高昂價格。但高通分散訂單同時，業界認為，三星晶圓代工長期以來有良率不佳的傳聞，若高通要全數重回台積電投片，未來可能付出更高昂代價爭取台積電2奈米家族產能。

業界表示，三星晶圓代工過去就有良率不佳的傳聞，且由於生產良率相對較低，為了與台積電爭取客戶，三星晶圓代工一直有著以每顆晶粒（die）銷售的模式，與台積電以整片晶圓方式出售不同，加上三星在2奈米製程將首度採用GAA技術，因此近期有消息傳出，雖然三星率先量產2奈米，但良率為60%左右，表現仍遜於台積電。

高通 三星 台積電

上一則

大賣空本尊貝瑞 堅信「煉油股」要抱更久

下一則

能煮咖啡、疊衣服…人形機器人何時進家門？Gartner潑冷水

延伸閱讀

中國專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕

中國專家：美對高端晶片態度變幻不定 需高度警惕
國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高
台積電2奈米製程tape-out是3奈米1.5倍 大客戶鎖定產能

台積電2奈米製程tape-out是3奈米1.5倍 大客戶鎖定產能
路透：Nvidia要求中國客戶購買H200晶片須全額預付

路透：Nvidia要求中國客戶購買H200晶片須全額預付

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低