科技需求拉抬 鎳價史詩級大漲 不銹鋼吹反攻號

記者林政鋒、編譯劉忠勇／綜合報導
全球AI需求拉動，加上印尼管制鎳礦出口，市場大舉搶鎳，鎳金屬價格狂飆。（路透）
第四波貴金屬大戰開打，鎳價狂飆。全球AI需求拉動下，加上印尼管制鎳礦出口、中國市場大舉搶鎳，鎳金屬迎來史詩級大漲，倫鎳期貨6日單日一度跳漲一成。

近期包括金、銀、銅等貴金屬掀起一波漲勢，鎳又接棒大漲，形成第四波貴金屬大戰格局。業內預期，鎳價持續蠢動，帶動不銹鋼大軍率先吹響反攻號角。若鎳金屬漲勢持續，將引爆新一波「金屬通膨」大潮，台灣不銹鋼族群包括華新麗華、燁興、千興等多檔不銹鋼個股聞訊大喜漲停收盤，後市看俏。

倫敦金屬交易所（LME）鎳金屬期貨6日觸及每噸 18785美元高點，延續了自12月中旬以來大漲近30%的強勁走勢。截至收盤，LME鎳期貨上漲8.95%，報每噸18524美元。

業內指出，鎳現貨行情每公噸也上達1.83萬美元，進到19個月來最高，漲勢帶動銅、鋁等基礎金屬走強，更讓不銹鋼市場出現價格重估的強烈信號。

上市不銹鋼廠主管表示，這波鎳金屬上漲是多重結構性因素交錯推升的結果，主因在全球AI與電氣化技術急速擴張，加上最大供應國印尼大幅收緊鎳礦產能，結合中國資金力量集體進場，共同為鎳價「吹風點火」。

其中更以印尼管制鎳礦出口的影響最鉅大。印尼政府推出2026年鎳礦開採配額大幅下修政策，通過控制供給支撐價格，使得長期供給過剩的鎳市場出現轉折。商情顯示，2026年印尼鎳礦開採配額目標可能從3.79億公噸大幅降低至約2.5億公噸，減少近三成的供給規模，「鎳價不漲也難」。

由於鎳是不銹鋼的重要原料，成本占比高達50%以上，鎳金屬價格波動對不銹鋼價具有直接拉動效果。

另一方面，流通市場追漲效應同步浮現。中下游允強、彰源、運錩、千興、燁興等不銹鋼板材、線材加工以及鋼管廠內外銷報價調高，產業上游到下游一條龍調漲已經形成趨勢；印尼青山等國際主要不銹鋼供應商對台灣鋼廠報價持續墊高，帶動市場進一步上行。

