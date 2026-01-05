日本東電強攻綠能 砸700億美元

東京電力控股（TEPCO）據悉計畫在未來十年投資逾11兆日圓（700億美元），以達成2040年逾六成發電來自無碳電力來源的目標，遠高於2024年的約兩成，投資規模比該集團2015至2024年度投資的7兆日圓增長逾50%。

知情人士表示，東電和其最大股東原子力損害賠償、廢爐等支援機構（NDF），將在近期提交日本 政府的一份管理計畫中包含這些計畫。

東電和NDF每二至四年就需編纂一份這樣的管理計畫，內容包含東電的成長策略和財務狀況，以確保順利支付賠償金，和2011年福島核災導致的核電廠 除役費用。

對東電而言，獨力籌得所需投資資金十分困難。該公司去年4至9月的集團淨損為7,123億日圓，且過去七年現金流都為負數。由此可見該公司為福島電廠熔毀付出的大筆賠償金和反應爐除役費用。

東電旗下的全球最大核電廠柏崎刈羽電廠重啟延宕也使其獲利減少。

東電計畫向海內外投資人尋求資金，包括投資基金和基建相關公司。NDF持有東電54.75%在外流通股份，其餘股份則由金融機構和機構投資人持有。