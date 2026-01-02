我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

受惠科技股大漲 全球主權基金管理資產首破15兆元

編譯簡國帆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球主要財富基金管理的資產額去年首度突破15兆美元，美國和人工智慧（AI）題材最吸金。（路透）
全球主要財富基金管理的資產額去年首度突破15兆美元，美國和人工智慧（AI）題材最吸金。（路透）

最新統計顯示，受惠於科技股大漲，全球主權財富基金管理的資產規模去年首度突破15兆美元，以美國和人工智慧（AI）題材最吸金。

研調業者Global SWF在1日公布2026年度報告，指出固定收益、上市股票、不動產及基礎設施市場2025年都繳出強勁報酬，全球主權財富基金、公共退休金基金及央行等官方投資人（SOI）管理的資產額更衝破60兆美元。

其中，北美官方投資人的資產額達13.2兆美元，稱冠全球，其次為中國的8.2兆美元，日本的3.84兆美元位居第三，阿聯的2.9兆美元排第四，挪威以2.27兆美元名列第五。報告所列的官方投資人包括主權財富基金、公共退休金基金及央行。

以主權財富基金來看，全球主權基金去年管理的資產額也達創紀錄的15.2兆美元，以中東與北非（MENA）地區的5.96兆美元最多，亞洲以5.57億美元居次，歐洲的2.64兆美元排第三。

全球官方投資人去年共在562筆投資支出2780億美元，為歷來最多，美國獲得47%的資金，吸金額年比暴增91.3%，達到1318億美元左右，新興市場吸引的投資額不增反減，與前一年相比少了28%，中國獲得的投資額更銳減58.3%到43億美元。

Global SWF董事總經理羅培茲指出，「獲得投資的國家出現典範轉移」，美國受惠於聚焦在數位基礎建設、資料中心及AI公司的投資，「新興市場成為大輸家，特別是中國、印度、印尼及沙烏地阿拉伯」，新興市場獲得的投資額占比只有15%。

去年官方投資人共投資660億美元於AI和數位化題材，以中東主權財富基金引領數位投資，阿布達比Mubadala投資公司投資129億美元最多，之後依序為科威特投資局（KIA）的60億美元、和卡達投資局（QIA）的40億美元。

主權財富基金整體而言，去年投資額成長35%到1793億美元，以中東國家的投資最多，波斯灣七大主權財富基金去年共投資1260億美元，占了全球的43%，比率為歷來最高。沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）是最大的單一交易方，承諾投資362億美元，主要為參與收購藝電（EA）的投資。

2026年展望依然強勁，但國際油價面臨壓力，可能改變主權財富基金支出額的排行榜，羅培茲指出，「新資本將取決於資金來源：仰賴石油的主權財富基金將發現隨著營收停滯，2026年會是難熬的一年，同時天然氣和銅等金屬則刺激（資本的）新流動」。

報告預測，整體官方投資人管理的資產將在2030年前擴增至80兆美元，主權財富基金的規模估有望提高到22兆美元。

退休金 新興市場 AI

上一則

美股散戶除了逢低買進 還用「這招」打敗華爾街

下一則

SK海力士：AI需求將成晶片市場的「永久因素」

延伸閱讀

全球主權基金資產額2025首破15兆美元 美國、AI超吸金

全球主權基金資產額2025首破15兆美元 美國、AI超吸金
軍演落幕／中斥各國說三道四「虛偽」台海巡稱「唯一執法者」

軍演落幕／中斥各國說三道四「虛偽」台海巡稱「唯一執法者」
科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待

科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待
以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭