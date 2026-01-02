南韓去年出口額7000億美元 創新高

我的頻道

編譯簡國帆／綜合報導

在強勁半導體需求的支撐下，南韓去年12月出口維持成長動能，2025年全年出口額更創新高，歷來首度突破7000億美元大關。南韓去年對東南亞國協（ASEAN）的出口額，已和對美出口額差不多。

南韓產業通商資源部1日公布，2025年12月出口額比前年同期成長13.4%至695.8億美元，經工作日調整的出口額年增8.7%，進口額則增長4.6%至574億美元，均高於預期，因而出現122億美元的貿易順差。其中晶片出口額跳增43.2%至208億美元，刷新紀錄；對美國出口成長3.8%，扭轉七個月來的下滑頹勢；對中國出口成長則加速至10.1%。

南韓的出口數據向來被視為全球貿易的風向球。

至於去年全年表現更加優越，南韓出口額成長3.8%至7097億美元，為歷來首度突破7000億美元關卡，是全球第六個達成這個里程碑的國家。進口額則微減0.02%至6317億美元，因而擁有780億美元的貿易順差，為2017年來最高的順差額。

產業通商資源部表示，去年出口創紀錄也歸功於半導體、汽車、船舶及農漁和化妝品產業的表現亮眼。去年晶片出口跳增22.2%至1734億美元，汽車出口增加1.7%到720億美元，都改寫歷史新紀錄。

南韓的出口市場也更多元，對美國出口萎縮3.8%至1229億美元，對中國大陸出口下滑1.7%到1308億美元，但對東南亞國協（ASEAN）出口增加7.4%至1225億美元，對印度出口也增長2.9%，對歐盟增加3%，對中東提高3.8%，對獨立國家國協（CIS）成長18.6%。

南韓央行去年11月底決議維持基準利率於2.5%不變，希望能在支撐經濟與金融穩定風險之前求取平衡，隨著占國內生產毛額（GDP）超過40%的出口展現韌性，南韓央行也獲得更多保持耐心的空間。

南韓 東南亞 央行

