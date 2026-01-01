我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

軟銀410億美元投資OpenAI 持股達11%

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
軟銀宣布已完成對OpenAI的410億美元投資。圖為軟銀執行長孫正義（左）與OpenAI執行長奧特曼。（路透）
軟銀宣布已完成對OpenAI的410億美元投資。圖為軟銀執行長孫正義（左）與OpenAI執行長奧特曼。（路透）

日本科技投資集團軟體銀行（Softbank）12月31日宣布，已完成對ChatGPT開發商OpenAI的410億美元投資，為歷來數一數二最大規模的民間籌資，對後者持股比率達約11%。

儘管各界對人工智慧（AI）泡沫的質疑只增不減，軟銀執行長孫正義仍押注所有籌碼在OpenAI，並擴大AI和相關基建投資，期盼從支撐AI運用的算力需求激增中獲利。

軟銀去年4月即已宣布，計畫對OpenAI投資至多400億美元，並在2025年的最後一天表示，第二階段的225億美元追加投資已完成。此外，軟銀表示，OpenAI也收到其他金主加大規模的聯合投資110億美元，最終投資規模達到410億美元。

68歲的孫正義在聲明中指出：「我們對OpenAI希望確保通用人工智慧（AGI）有益全體人類的願景深感認同。」AGI被認為是下一階段的AI，屆時電腦在許多工作上的表現將超越人類。

OpenAI執行長奧特曼表示：「軟銀很早就看到AI的潛力，並深信其對人類的影響，而致力於其發展。他們（軟銀）的全球領導地位和規模，幫助我們更快發展，和把先進智慧帶給全世界。」

軟銀與OpenAI和甲骨文也一同領銜川普總統去年1月宣布的美國AI基建興建計畫「星際之門」（Stargate）。軟銀本周也宣布，將以約40億美元收購美國資料中心投資商DigitalBridge。

另一方面，以色列財經報紙Calcalist報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）正與以色列AI新創公司AI21 Labs就併購進行深入協商，交易金額可能高達30億美元。AI21在2023年籌資中的估值為14億美元，輝達和Google均參與了該輪籌資。

AI 軟銀 OpenAI

上一則

特斯拉秀數據 上季銷售悲觀

下一則

Fed會議紀錄顯示：本月降息面臨阻力

延伸閱讀

員工笑呵呵 年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」

員工笑呵呵 年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」
軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位

軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位
OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」

OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」
奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？