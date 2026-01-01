我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

2025最後一天貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導
貴金屬在2025年的最後一個交易日全面重挫，黃金現貨12月31日一度跌1.4%，白銀也一度暴跌7.1%。

即使如此，仍無損過去一年亮眼表現：2025年黃金勁揚逾六成，創45年來最強年度漲幅，市場已喊到本季底挑戰每英兩5000美元；白銀、白金分別飆漲150%、及110%以上，雙雙創下有史以來最大漲幅紀錄。

黃金現貨12月31日一度跌1.4%，至每英兩4286.89美元，是兩周多來低點，上周五才站上4549.71美元的歷史新高。2月交割的紐約黃金期貨一度重挫2%至4298.60美元。不過，2025年金價累計上漲逾64%，創下1979年以來的最大年度漲幅。

聯準會（Fed）降息和對繼續寬鬆政策的押注，以及地緣政治衝突和各國央行的強勁需求、ETF持倉量增加，都推動黃金漲勢。Tastylive的全球宏觀主管斯皮瓦克說，也許到2026年第一季底，可以看到金價測試5000美元，「推動黃金上漲的那些因素，尤其是在過去一年中，似乎已經形成自我維持的態勢」。

白銀現貨12月31日一度暴跌7.1%，至每英兩71.02美元，29日曾創下83.62美元的歷史新高，2025年的漲幅已超過150%，遠遠超過黃金。

2025年白銀突破多個重要的里程碑，原因包括白銀被指定為美國關鍵礦產、供應限制以及工業和投資需求上升造成的低庫存。

至於LME銅價12月30日連續八個交易日收紅，31日拉回整理，一度跌0.7%，一年來則大漲42%，邁向16年來最大年度漲幅。其他貴金屬全年表現也不俗，白金現貨在12月29日升至2478.50美元的歷來高點。

