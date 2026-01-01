我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

英電網遇瓶頸 阻礙淨零發展

編譯易起宇／綜合報導
Wasted Wind最新數據顯示，英國去年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加了14.6億英鎊（約19.7億美元）成本，比去年躍增近五分之一，這其中包括關閉風機並使用替代電力來源的成本，對英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）的淨零碳排計畫是一大打擊，且這些成本可能最終將轉嫁到家庭與企業的電費上。

英國每日電訊報報導，當電網發生壅塞，並且無法從遙遠地區（通常指蘇格蘭）的風電場輸送電力到最需要電力的英國其他地方時，就會對風電場進行限電。同時，電網業者必須用燃氣電廠備援，以替代電力來確保供電無虞，但這麼做通常得付出龐大支出。

監管機關Ofgem今年稍早已警告，限制風機發電已導致每戶家庭的電費帳單增加15英鎊。倡議團體Britain Remade執行長理察茲也警告，這項「非比尋常」的成本必須要趕緊解決，「這代表能源系統出現災難性的失敗，而民眾正為此付出代價」。

這些浪費掉的風電成本預料將在未來幾年進一步攀高，因為為了達成工黨政府宏偉的淨零目標，米勒班將推動更多的風力和太陽能發電。

電費

中國擴大內需 首度增加智慧眼鏡、家居補貼

中國提振經濟 喊再砸421億美元 加快資金撥付

年輕時搭火車遭男人攻擊 英國王后卡蜜拉親口談往事

解放軍環台軍演 英國籲克制、勿再損台海和平穩定

碧昂絲夫婦砸一千萬美元 「富豪條款」建英國莊園

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

