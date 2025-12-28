我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

網路傳出中國官方準備自 2026 年1 月1日起對白銀出口實施管制。馬斯克（Elon Musk）對此表達憂心，並強調此舉可能對各項工業生產造成衝擊。

馬斯克周六對佩爾坦（Jesse Peltan）在 X 平台上分享的一則「Bull Theory」貼文做出回應。貼文指出，中國官方準備 2026 年 1 月 1 日起對白銀出口實施限制，要求企業必須取得政府許可證才能出口。佩爾坦認為，這動向「影響非同小可」。

馬斯克對此發文回應：「這可不是件好事。許多工業製程都需要用到白銀。」

白銀在電子、醫療和再生能源等許多產業中扮演關鍵角色。因優異的導電性、導熱性以及化學穩定性，成為不可或缺的資源。

中國官方管制白銀出口的決定，可能導致全球供應鏈受到打岔，並因潛在的全球供應短缺而引發銀價飆漲，進而衝擊許多產業的生產成本，影響全球經濟。

馬斯克 供應鏈

上一則

還在漲 創新高的白銀價格突破80美元

延伸閱讀

馬斯克：AI能讓美經濟三位數成長

馬斯克：AI能讓美經濟三位數成長
馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長
比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板
馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

熱門新聞

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記