台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

台積電在日本熊本縣菊陽町的第一座工廠。 （美聯社）

台積電 在日本 熊本的首座工廠自一年前全面投產以來帶動了當地經濟，但部分居民對於晶圓廠對地下水的影響，依然感到不安，擔心地下水可能遭受污染或是枯竭。

日本英文媒體日本時報報導，台積電熊本一廠使用了目前目前未納入監管的全氟烷基化合物（PFAS），雖然工廠廢水經過活性碳處理，但要完全去除這些被稱為「永久化學品」的物質依然困難。

今年11月，台積電熊本一廠曾舉行媒體簡報會，希望促進大眾對工廠致力永續製造的了解。

台積電熊本一廠指出，工廠每天使用3萬公噸用水中，約有75%是回收再利用水。此外，每天的5,500公噸廢水排放，水質均受到24小時監控，且標準比現行法律規範更為嚴格。一旦偵測到異常，系統會自動停止運行並對再廢水進行重新處理。

台積熊本廠說，透過各種努力，例如在冬季對稻田注水以利水分滲透至深層地下等方式，工廠在2024年回填了約 500萬公噸的地下水，相當於晶片生產耗水量的三倍。

然而，部分當地居民仍然擔心地下水污染或是枯竭的風險。

熊本廠所在地菊陽町，當地居民去年2月成立公民團體，70歲的負責人Koichi Ideta說，他們擔心含有PFAS的廢水流入有明海之後，對食用有明海魚類、貝類的民眾，會有影響。另有當地老農希望熊本縣政府和台積電熊本廠，向他們誠懇說明地下水的前景。

熊本縣政府自2023年8月開始，已持續在台積電廢水處理設施的排放口及相關河流進行水質檢測。縣府說，雖然曾出現過PFAS濃度的暫時上升，但仍遠低於美國和德國 設定的飲用水標準。此後濃度已經下降，目前維持穩定。

熊本縣知事木村敬則是強調：「本縣豐富的地下水是重要的資產。我們將致力於維護地下水的數量與品質，緩解當地居民的憂慮。」

台積電熊本廠的人員也承諾：「我們將努力與當局及供應商合作，減少對人體健康與環境的影響。」