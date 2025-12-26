搶不到記憶體 Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

圖為SK海力士旗下HBM3E記憶體晶片。（路透）

在記憶體產品持續短缺之際，Google 據傳已開除一名採購主管，理由是這名主管未及早與大型記憶體供應商簽署長期協議，微軟 主管據傳也因為南韓 SK海力士難以遵照該公司要求供應記憶體而動怒。

高頻寬記憶體（HBM）和低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）等記憶體產品持續供不應求，如今已迫使Google、微軟、Meta和其他超大規模雲端服務業者，在三星、SK海力士及美光（Micron）等大型記憶體解決方案供應商面前放低姿態。由於與三星和SK海力士的協商曠日廢時，科技巨擘採購主管被迫常駐南韓。

Google旗下被稱為張量處理單元（TPU）的客製化人工智慧（AI）加速器需要HBM，南韓媒體首爾經濟日報報導，在SK海力士及美光明確拒絕Google擴大供給HBM的要求，直言「不可能」後，Google已開除一名採購主管，認為這名主管缺乏提前簽署長期合約的遠見，必須負起責任。

報導也指出，微軟高階主管日前走訪SK海力士總部，討論一項重心放在記憶體的新長期合約。然而，在被告知「難以」遵照微軟要求的條件供應記憶體產品後，微軟一名高階主管據傳「憤而離席」。

不過，這類嚴重干擾也會帶來許多機會。大型科技公司如今正在亞洲擴大招兵買馬以加強管理供應鏈，Google日前刊登全球記憶體商品經理職缺，徵求資料中心記憶體產品採購策略專家，Meta也計劃聘用專職記憶體晶片全球採購經理。