花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力

花旗上修對台灣股票的投資評級。 （聯合報系資料照）

花旗集團（Citigroup）調升對台灣股市的投資評級，同時下修對中國股票的看法，理由是台灣與全球人工智慧（AI ）供應鏈的連結更為緊密，有更好的獲利前景。

包括高曼（David Groman）在內的花旗策略師，將台灣的股票投資評級由「中立」上調至「加碼」，理由是台灣在AI硬體生產中的關鍵角色。另一方面，他們在22日的報告中表示，由於較為不利的獲利預期修正，加上總體經濟前景平淡，將中國股票的投資評級由「加碼」下修至「中立」。

彭博資訊指出，花旗這項調整，與全球銀行對中國仍普遍看多的觀點，形成對比。例如，摩根大通上個月上修了對中股的投資評級，理由是採用AI的速度加快，以及政府政策支持消費。

高曼的團隊今年7月時將中國股票投資評級上調至「加碼」，當時的理由是，上市公司獲利前景改善及估值合理。自那之後，MSCI中國指數上漲約8%，相較之下，MSCI亞太指數上漲約11%。

放眼全球，花旗對新興市場 股票仍然維持「加碼」立場，主要因為強勁的獲利動能、聯準會（Fed）的寬鬆政策、搭配「金髮女孩」般的全球經濟情況，以及AI驅動的資本支出。

花旗策略師說：「我們仍以對AI有顯著的槓桿布局新興市場。預期新興市場將在2026年於所有主要股票市場中，交出最強勁的每股盈餘成長。」

花旗策略師預期MSCI新興市場指數2026 年底目標值為1,540 點，意味著相較於周一收盤價，仍有約11%的上漲空間。

在亞洲以外的地區，策略師將阿拉伯聯合大公國的投資評等由「中立」上調至「加碼」，他們認為阿聯的成長與投資動能具有韌性；花旗同時將波蘭 下調至「中立」、智利下調至「減碼」。