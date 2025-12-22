印度加速另尋市場 與紐西蘭完成自貿談判

我的頻道

編譯陳苓／綜合報導
印度紐西蘭22日表示，已完成自由貿易協定（FTA）談判，將有助雙邊貿易額在未來五年倍增。這是印度今年拿下的第三份自貿協定，反映美國祭出50%高關稅，迫使印度當局加速另尋市場。

據這份自貿協定，95%紐西蘭輸往印度的商品，將免除或調降關稅稅率，包含從木材到羊毛不等；其中逾半產品將在協定上路首日享免稅待遇。與此同時，所有印度商品均可免稅輸入紐國，紐國並同意未來15年將在印度投資200億美元。

美國總統川普對印度商品開徵50%關稅，稅率在亞洲國家中居冠，促使印度加速與貿易夥伴談判，來分散出口。紐西蘭是印度今年敲定的第三份自貿協定，第一份是5月與英國議定、第二份是本月18日與阿曼達成。

紐國是全球最大乳製品出口國，但印度官方聲明表示，未對紐國開放乳品市場。印度商工部部長戈雅22日在記者會上表示，印度保護乳品等相關農產品的利益，絕不會在貿易協定中開放乳品業。

美國等主要經濟體力促印度擴大開放農業，但農民是印度的主要票倉，當地有數百萬名小農，乳業和農業為當局紅線，也因此阻礙了印度與美國的貿易談判。

印度和紐西蘭雙邊貿易額，去年總計約18.1億美元，主要是印度藥品、以及紐西蘭的林業與農業產品。這個金額相較於印度商品貿易總額的逾1兆美元，顯得微不足道。

同日，印尼貿易部也宣布，經兩年磋商後終於與歐亞經濟聯盟（EAEU）簽署自貿協定，以提升雙邊貿易。

印尼表示，EAEU讓90.5%印尼商品享優惠稅率，能進入這個人口1.8億的市場，但雅加達當局所做的讓步未提供相關細節。EAEU成員包括俄國、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯、哈薩克。

