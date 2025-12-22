我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型

編譯林聰毅／綜合報導
媒體報導，日本政府正與軟銀（SoftBank）等十多家日企合作投入3兆日圓，欲打造出可趕上美國與中國水準的AI基礎模型。（美聯社）
媒體報導，日本政府正與軟銀（SoftBank）等十多家日企合作投入3兆日圓，欲打造出可趕上美國與中國水準的AI基礎模型。（美聯社）

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計畫透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆（日圓，下同，約190億美元），打造國內最大的人工智慧（AI）基礎模型，以免落後其他國家，並追趕美國與中國大陸。

讀賣新聞21日報導，日本政府與十多家企業明年春季將成立一家新公司，經濟產業省將從2026年度（明年4月開始）起的五年內，提供這家新公司約1兆日圓，首先計畫在明年度的預算案編列超過3000億日圓的相關支出。

科技巨頭軟銀則計畫從2026年度起的六年內，投資2兆日圓，興建用於AI開發與提供服務的資料中心。該公司目前正在北海道苫小牧與堺市兩地建置資料中心，將用於國產AI的開發與服務供應，預定2026年度前開始營運。

報導指出，這家新公司將由軟銀扮演核心角色，員工約100人，主要是軟銀及AI開發企業Preferred Networks的技術人員組成，首要目標是開發出具世界主流AI水準、規模「1兆個參數」的基礎模型，並將開放給日本企業使用，使企業能根據自身需求調整AI，最終目標是開發出預期將成為未來主流、可搭載於機器人的AI。

報導說，這家新公司將大量採購美國半導體巨頭輝達（Nvidia）的高效能晶片，建置AI學習所需的大規模電腦運算基礎設施。由於所需費用龐大，經濟產業省將針對設備建置等費用提供金融支援，並將補助用於訓練AI模型的資料收集與購買費用。由於日本的目標是開發出比海外AI更省電的技術，政府也正研議運用「GX（綠色轉型）經濟轉型債券」作為財源。

AI技術與產業競爭力與國家安全息息相關，已成為左右國力的關鍵技術，經濟產業省認為，過度依賴海外AI將使日本面臨風險。軟銀也認為，開發國產AI的將扮演火車頭角色，帶動新產品與服務的研發，讓日本國內產生龐大AI需求，為巨額投資帶來回報。

此外，日本也已與歐盟達成一般協議，日本將加入歐盟關鍵的研發框架計畫「展望歐洲」（Horizon Europe），以加強與歐盟在數位科技、太空及能源等領域的合作。「展望歐洲」是舉世規模數一數二大的研發支持框架，歐盟將在2021－2027投資935億歐元吸引研發人才，加入的國家包括歐盟成員國、英國、加拿大及南韓。

日本加入後，日本企業與大學院校及歐洲同僚在量子科技與先進材料等領域的共同研究，也將符合歐盟補助資格。

AI 日本 歐盟

