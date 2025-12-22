今年來重挫50%…全球可可豆跌價 但巧克力不跟降

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
可可豆價格今年來已大跌約50%，仍難以在近期反映於市面的巧克力價格。（歐新社）
全球可可豆行情在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將翻新紀錄，但市面販售的含巧克力糖果、餅乾等甜食價格，預料不會很快跟著降價。

供應全球過半可可豆的象牙海岸和迦納，去年產區遭受受疾病和極端氣候重創，紐約可可豆期貨價格去年大漲近兩倍至每噸近1萬3000美元。

如今，隨著收成前景改善、需求減弱及短缺幅度可能縮小，可可豆價格今年來已大跌約50%，即將創下1960年有紀錄來的最大全年跌幅。

不過，可可價格暴跌可能難以迅速顯現到巧克力的零售價格。製造商仍在消化買在價格高點的可可豆，且先前因應可可豆價格格大漲而調整的產品配方，也很難立刻改回來。生產商和分析師預期，今年的便宜可可豆要到明年下半年才會開始反映在超市貨架上，但這個預測未必一定會成真。

倫敦大宗商品仲介商Marex集團農產品買賣主管帕克曼表示，「巧克力產業正擺脫高昂而痛苦的（可可豆）價格」，但「我們要花好一段時間才能克服」相關影響。

德國老牌甜點商Lambertz執行長布爾貝克表示，該公司在去年價格高漲時設法採購到可可豆後，庫存夠用到約2026年中。當時Lambertz為囤積高價可可豆而額外付出許多成本，且須轉嫁成本並接受銷量減少。

Guittard巧克力公司大宗生產部門副總裁艾莫伊也說，現在巧克力生產商也正設法挽回去年所流失的營收和利潤，「2026年可能要先經過很長一段時間，價格才會鬆動」。

一些巧克力大廠也以可可豆行情波動劇烈為由，先不釋出調整價格的訊號，因為Kit Kat生產商雀巢雀巢（Nestlé）表示，雖然最近可可豆行情的轉向令人振奮，但要評論特定價格調整措施，為時尚早。好時（Hershey）財務長沃斯奎爾10月預期，將會有部分「通縮」將在2026年「加深」。

這些業者確實有理由審慎。可可豆期貨價格11月曾跌破每噸5000美元，之後因市場對今年供應過剩的預期，現在又盤旋在每噸6000美元上下。紐約可可豆明年3月期貨19日下跌1.5%至每公噸5845美元。

可可豆的長期供應展望也不容樂觀。西非小農資金不族，缺乏取得肥料、對抗疾病種子、及有助因應氣候變遷工具的管道。

氣候變遷 德國

