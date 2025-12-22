跨界玩美妝 吸塵器霸主Dyson 4年投入6.6億美元研發

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
以高檔吸塵器和吹風機聞名的戴森，曾試圖進軍電動車和洗衣機等其他領域，但都沒有像髮妝這個意外的轉向一樣站穩腳步。圖為Airwrap多功能造型器。（本報資料照片）
戴森（Dyson）憑藉對氣流與馬達的工程堅持，從吸塵器霸主跨界美妝，以Supersonic吹風機與Airwrap造型器重新定義髮藝工具市場新高度。這場跨界傳奇背後，是耗資數億投入研發的「細節狂」文化。如今戴森更進軍護髮產品，讓科技精準度徹底融入美髮體驗。

戴森近年大舉押注美妝領域，四年間投入約6.67億美元研發。為了調製最新護髮產品，設計經理霍根甚至在自家廚房研究如何把向日葵「冷壓」出油，探索各種油品防濕效果，還拿自己鬍子測試。他說，現年78歲的創辦人詹姆士‧戴森（James Dyson）爵士身兼發明家、總工程師，「喜歡跨入未知領域，嘗試以不同方法做事」。

戴森曾試圖進軍其他領域，包括洗衣機以及電動車，但都沒有像轉向美妝一樣站穩腳步。2016年推出Supersonic吹風機，以更輕、更安靜、可控溫的設計，讓消費者開始接受高價美髮工具。隨後推出要價550美元、集捲髮、塑波、順髮與吹乾於一身的Airwrap多功能造型器，以及Corrale直髮器，同樣熱賣。2023年美髮裝置已占戴森美國銷售的30%。

戴森如今進軍美髮造型品，包括能抑制毛躁、提升光澤的護髮油，還推出一款預造型乳，強調菇類萃取的幾丁聚醣能帶來更柔韌定型效果。2026年預定推出四款新品。

位於英國鄉間的戴森研發中心有2000名員工深耕創新，秉持創辦人的「細節狂」文化，讓工程師以解決問題的思維主導研發，例如為追求極致的一致性，曾測試80多種方案才打造出能精準擠出0.22毫升的按壓頭。

為了讓「髮型」不再只是抽象概念，團隊做各種實驗，例如讓受試者戴上眼動追蹤眼鏡，觀察他們在評斷一個人的頭髮是否筆直時會把視線停在哪裡。整個開發過程花了四年、耗資7100萬美元，在總長1625公里頭髮上測試原型機，並為智慧溫控、磁吸式配件等各種技術，申請逾100項專利。

戴森也設有專門研究頭髮的實驗室，對不同髮質進行一系列濕度測試，以觀察它們如何吸收水分、捲度維持多久，還用X光照射頭髮，以便從奈米尺度研究熱能或紫外線如何影響髮絲結構。

