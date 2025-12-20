日本蓋最大資料中心聚落 落腳合掌村附近

日本 世界遺產「五箇山合掌村」所在的富山縣南礪市，計畫設立全國第三座、也是最大一座資料中心聚落，總發電容量達3.1百萬瓩（GW），以滿足該國在人工智慧（AI ）競賽上激增的需求。

南礪市19日宣布，將與民間開發商「GigaStream 富山」合作開發資料中心聚落「南礪園區」（Nanto Campus）。這個項目完工後將不只是日本國內最大的資料中心聚落，也將是全球數一數二大，可媲美OpenAI斥資5000億美元、用電量10GW的「星際之門」計畫。

隨著資料中心需求暴增，日本想找地方再設立一座具抗災韌性的資料中心聚落。東京和大阪兩地區目前聚集了日本約85%的資料中心，政府已表示，分散地區至關重要。

南礪市距離東京和大阪各約250公里，且被認為是低災難風險區。據日本氣象廳，富山縣是日本最少發生大型地震的縣之一。

南礪園區第一階段將支援約400千瓩（MW）的發電容量，相當於部分日本至今宣布的最大規模資料中心，並可服務亞馬遜 、微軟和Google等超大規模營運商。該園區預計從2028年底開始服務。