我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

日本蓋最大資料中心聚落 落腳合掌村附近

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本世界遺產「五箇山合掌村」所在的富山縣南礪市，計畫設立全國第三座、也是最大一座資料中心聚落，總發電容量達3.1百萬瓩（GW），以滿足該國在人工智慧（AI）競賽上激增的需求。

南礪市19日宣布，將與民間開發商「GigaStream 富山」合作開發資料中心聚落「南礪園區」（Nanto Campus）。這個項目完工後將不只是日本國內最大的資料中心聚落，也將是全球數一數二大，可媲美OpenAI斥資5000億美元、用電量10GW的「星際之門」計畫。

隨著資料中心需求暴增，日本想找地方再設立一座具抗災韌性的資料中心聚落。東京和大阪兩地區目前聚集了日本約85%的資料中心，政府已表示，分散地區至關重要。

南礪市距離東京和大阪各約250公里，且被認為是低災難風險區。據日本氣象廳，富山縣是日本最少發生大型地震的縣之一。

南礪園區第一階段將支援約400千瓩（MW）的發電容量，相當於部分日本至今宣布的最大規模資料中心，並可服務亞馬遜、微軟和Google等超大規模營運商。該園區預計從2028年底開始服務。

日本 AI 亞馬遜

上一則

越南電子品出口 正式超越紡織品

下一則

Nike在中國銷售慘 預期本季營收將轉跌

延伸閱讀

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇
南京導航集體失靈 網疑：日本電子戰報復？

南京導航集體失靈 網疑：日本電子戰報復？
砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵
日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損83兆日圓

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損83兆日圓

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年