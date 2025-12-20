史努比易主 Sony砸4.6億美元買下Peanuts

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
日本Sony集團將以約4.6億美元，收購經典漫畫品牌《Peanuts》的經營主導權。（美聯社）
日本Sony集團持續強化娛樂事業，將取得擁有史努比和查理布朗智慧財產權的Peanuts控股公司多數股權，意味這些風靡全球的經典卡通人物即將易主。

Sony 19日宣布，旗下日本Sony音樂娛樂和Sony影視娛樂公司已同意以6.3億加幣（約4.6億美元），從加拿大娛樂公司WildBrain手中買下Peanuts約41%股權。這樁交易意味Sony在Peanuts總持股比重將提高至80%，Peanuts將成為Sony子公司，創造Peanuts品牌的漫畫家舒茲（Charles Schulz）家族則繼續持有剩餘兩成股權。

這樁交易受制於一些成交條件，例如監管機關批准。Sony預料將在營業利益提列一筆重估收益，該公司正評估這筆交易對獲利的影響。Sony股價19日收跌1.5%，報3994日圓。

日本Sony音樂娛樂社長村松俊亮說：「藉由提高持股比重，我們對能透過利用Sony集團的大規模全球網絡及各種專業知識，進一步提升『Peanuts』品牌價值感到興奮。」

1950年問世的Peanuts在全球家喻戶曉，在玩具、電視特輯、電影和遊樂園設施都能看到這個品牌的蹤影。《Pure Invention: How Japan Made the Modern World》一書作者阿爾特（Matt Alt）指出，史努比這個角色在日本歷史悠久，是三麗鷗創作Hello Kitty的靈感之一。

阿爾特說：「1960年代以來Peanuts一直大受日本歡迎，史努比的人氣直接催生出Hello Kitty，日本企業收購這個品牌對稱性很強。」

Sony策略持續轉向聚焦於娛樂及打造原創內容，近幾年已斥資數十億美元發動收購。繼今年稍早斥資逾3億美元加碼買進日本大型出版商角川股權後，7月又宣布計畫砸下約4.6億美元，入股以「小精靈」（Pac-Man） 和「鐵拳」等熱門電玩聞名的萬代南夢宮控股。

Sony 日本 加拿大

