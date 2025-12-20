我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

越南電子品出口 正式超越紡織品

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南外銷到美國的最大出口類別，而今年來新增外國直接投資（FDI）也以電子產業最多，其中最大投資國為中國大陸，台灣排第四。

根據越南房地產公司Savills最新發布的「聚焦2025年工業地產：邁向成長」報告，今年1-10月，越南製造業的外國直接投資（FDI）約182.2億美元，占該國FDI總額315.2億美元的近60%。

若以資金來源計算，中國在越南新建製造業投資最多，共有406件，占總件數的33%，總投資額達26億美元；其次是新加坡，共178件投資，占21%，總額達17億美元；香港排名第三，台灣排第四，之後則為南韓、美國和日本。

以產業細分，電子業吸引的製造業外商直接投資最多，共15億美元、148件投資案；金屬加工產業緊隨其後，吸引12億美元、181件投資案。

滙豐銀行的分析也同樣證實越南的轉變。2013年時，越南對美國的出口中約60%為輕工業產品，主要是服裝、鞋類和玩具；電子產品僅占13%。但之後十年電子產品出口呈指數級增長，到了2024年，電子產品出口量幾乎與輕工業產品持平。而今年初，電子產品正式超越輕工業產品，成為越南對美國最大的出口產品。

越南 新加坡 香港

上一則

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

下一則

日本蓋最大資料中心聚落 落腳合掌村附近

延伸閱讀

美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失
美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」
曾獲普立茲獎 曾獨家採訪胡森及賓拉丹 戰地記者阿奈特91歲辭世

曾獲普立茲獎 曾獨家採訪胡森及賓拉丹 戰地記者阿奈特91歲辭世
越南河內霧霾嚴重 明年7月起管制機車進入市中心

越南河內霧霾嚴重 明年7月起管制機車進入市中心

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年