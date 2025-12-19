英國央行如期降息1碼 歐洲央行利率不變

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
英國央行18日一如預料地宣布降息，但也暗示已經放緩的降息步伐可能進一步放緩。歐洲央行（ECB）同日也如市場所料，維持利率不變，並對歐元區經濟的觀點轉為更加正面。

在本周通膨數據大幅下降後，英國央行貨幣政策委員會18日決議，調降基準利率1碼至3.75%，為今年第四度降息。委員會中有五名官員支持降息，四名支持利率按兵不動，比數拉鋸。支持利率不變官員的主因是擔心英國通膨率仍然太高。總裁貝利則轉向支持降息，促成委員會決議。

貝利表示，「我們仍認為利率處於逐步下滑路徑，但隨著每一次降息，降息空間還有多少就變得更難以預測」。他認為，目前尚未看到英國勞動市場有大幅放緩的證據，但通膨預期確實已顯著下滑。

歐洲央行18日則宣布，維持存款利率在2%，並上調多項歐元區的成長和通膨預測，這項動作可能消除ECB短期內進一步降息的可能性。ECB表示，「上修2026年的通膨預期的主因，是因為預期服務業通膨將會下滑得更加緩慢」。

近期歐元區的成長數據紛紛超越ECB所預期，主因是出口商在因應美國關稅上的表現比預期要好，加上內需消費抵銷了製造業的萎靡不振。

