南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

記者陳湘瑾／即時報導
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手，並強調南韓要加快推進AI基礎設施建設與技術研發，以在全球AI競爭中占據市場制高點。

韓聯社18日報導，裴慶勳當天出席大韓商工會議所（大韓商會）在首爾中區商會會館舉辦的1場座談會時表示，今年通過官民合作而擴充尖端人工智慧基礎設施，成功吸引國際科技巨頭投資，為南韓邁向「AI三強」奠定基礎，並強調迅速掌握世界頂尖AI模型和技術的必要性。

談及全球AI格局，裴慶勳指出，美國在AI方面投入巨大、成果顯著，但對中國同樣不可小覷，甚至可能成為更強大的競爭對手。

他認為，南韓可以在美中之間找到自身定位，但仍有大量準備工作需要完成。為躋身全球第1、第2梯隊，需要進行更多投資，並做好戰略思考。

今年9月，南韓國會議長禹元植接見裴慶勳時表示，中國在科技領域進行大規模投資，科技在南韓發展過程中發揮核心作用，讓長期受壓抑的研究環境恢復正常至關重要；裴慶勳當時表示，南韓政府應為科技專家研討編制研發預算提供充分時間，並保證一定的預算規模。

