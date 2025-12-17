全球影子銀行資產飆增 去年突破250兆美元 警報響起

全球影子銀行業的資產總額，去年已突破250兆美元大關，史上首見。影子銀行監管較少，資產擴增下，外界憂慮系統性風險攀升。（路透）

全球影子銀行業的資產總額，去年已突破250兆美元大關，為史上首見，而且資產成長速度是銀行業的兩倍。影子銀行監管較少，但資產日增，外界憂慮系統性風險攀升。

金融穩定委員會（FSB）16日發布的報告顯示，非銀行的金融中介機構、即所謂的「影子銀行」，涵蓋避險基金、私人信貸業者、保險商等。這個產業到2024年底為止，資產總額年增9.4%、達到破紀錄的256.8兆美元。影子銀行在全球金融資產的占比達51%，比重與疫情 前相近。作為對照，受到高度監管的銀行業資產，去年僅增4.7%至略高於191兆美元。

監管機關擔心影子銀行缺乏透明度，也憂心相關風險可能危及更廣泛的金融市場。2008年全球金融危機以來，資金提供來源從傳統銀行，轉向其他業者；這些公司所做作所為類似銀行，但所受監管較少。FSB由世界各地的金融監管機關和當局組成，目的是協調全球金融體系並制定政策，確保金融穩定。

FSB主席兼英國央行總裁貝利最近指出，美國汽車零件供應商First Brands與次貸業者Tricolor倒閉後，私人信貸市場的危險放貸「警鐘」已然響起。

FSB的報告寫道：「與槓桿、到期、流動性錯配有關的脆弱性，會加劇金融體系的震撼，比方資產價格的突然修正，或金融市場波動，一如2024年8月初所見」，當時美國股票等資產激烈下殺，部分監管者歸咎於避險基金的槓桿部位出場。FSB說，貸款 、存款、附買回協定、衍生商品等，使非銀行和銀行的互連性日增，擴大了各產業、各區的風險擴散管道。

該委員會同時警告，私人信貸的數據資料與監管報告極難取得，部分原因是各國對私人信貸活動缺乏統一定義，難以辨別。官員表示，試著收集八個主要管轄區的訊息，包括加拿大、德國、義大利 、盧森堡、荷蘭、日本、瑞士、香港，但發現數據出現巨大差異。FSB說，這些管轄區報告的私募信貸活動，僅為0.5兆美元，遠低於使用其他商業數據的估計值。