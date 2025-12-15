歐盟低頭了「燃油車禁令」或推遲5年實施

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其他歐洲車廠給予的龐大壓力低頭。

路透報導，知情人士表示，歐盟官員仍在磋商細節，但禁令可望推遲五年或無限期放寬。歐盟2023年訂定的法律要求在歐盟27個會員國銷售的所有新車，從2035年起必須是零碳排。這次針對該法可能進行的修正，將是歐盟過去五年來環保政策的最大讓步。歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席韋伯12日表示：「歐盟執委會將提出一份清楚提案，廢除對燃油引擎的禁令。」「這是一項嚴重的產業政策錯誤。」

撕毀這道禁令已引發業內意見分歧。在面臨低價中國車款的激烈競爭之際，福斯汽車（VW）和Stellantis等傳統車廠大力要求鬆綁禁售令，但電動車界卻認為，這麼做等於讓出更多電氣化轉型市場給中國。

電動車廠極星（Polestar）執行長羅榭勒表示：「技術準備好了、充電基建準備好了，消費者也準備好了，所以我們在等什麼？」

要達成2023年的立法目標，意味著必須要賣出更多電動車，但歐洲車廠的銷量已落後於特斯拉，以及比亞迪和吉利等陸廠。

歐洲車廠表示，由於消費者不願購買較昂貴的電動車，加上充電基建不足，其電動車需求已落後於預期。歐洲對中國製電動車的關稅也只能稍微和緩壓力。

福特汽車上周宣布將和雷諾汽車合作，協助降低其電動車成本。執行長法利表示，歐洲如今的現況沒辦法維持長久，「產業需求和歐盟的碳排目標並未取得良好平衡」。車廠希望2030年的減少55%車輛排放目標能改為逐步實施，並取消貨車的減排50%目標。德國則希望使用低碳鋼材等永續行為也能計入減少碳排。

歐盟執委會也將提案提高電動車在企業車隊的比率，這些公務車占歐洲新車銷售的約60%。車廠則希望歐盟能提供獎勵，例如比利時就有提供補貼，而不是只有強制目標。

歐盟 電動車 德國

