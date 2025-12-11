我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

因應AI儲存需求 鎧俠傳明年量產新一代NAND晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鎧俠北上廠。（取材自鎧俠官網）
鎧俠北上廠。（取材自鎧俠官網）

日本記憶體晶片製造商鎧俠控股（Kioxia Holdings）據傳計劃明年開始在岩手縣的晶圓廠生產新一代的 NAND 快閃記憶晶片，希望大幅提升長期資料儲存容量，來滿足AI資料中心龐大的運算需求。

據日本經濟新聞報導，鎧俠岩手廠將以所謂「第10代」技術展開量產。將堆疊記憶體的層數從第8代的218層拉高到332層，每單位面積的儲存容量可提升59%，資料傳輸速度也能提高33%，同時還能降低耗電。

外界原先推測，鎧俠可能會在負責研發的三重縣四日市的晶圓廠量產新晶片。但多位知情人士向日經透露，量產地點將改在岩手縣北上市的晶圓廠。

鎧俠並未規劃擴建，而是使用園區內 9 月剛開始運轉的晶圓二廠（Fab2）量產。

據報導，鎧俠採雙軌策略路線：一方面開發並量產高效能、但投資成本較低的產品；另一方面則推出層數更多、容量更大的大型產品。

第10代晶片正是鎧俠鎖定的大容量產品，四日市廠將持續負責高效能產品；至於需要大筆資本投入、透過增加層數來擴大容量的產品，則改由北上市廠負責量產，確保整體生產運作更有效率。

日本 AI

上一則

守住稀土資源 越南修法 禁止稀土原礦出口

下一則

新思展望亮眼 Ansys整合＋Nvidia入股推升動能 目標兩位數加速成長

延伸閱讀

開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近

開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近
中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」

中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」
黑白集／Nvidia銷陸 美國收租 台灣繳稅

黑白集／Nvidia銷陸 美國收租 台灣繳稅
全球記憶體大搶料 結構性翻轉

全球記憶體大搶料 結構性翻轉

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺