守住稀土資源 越南修法 禁止稀土原礦出口

編譯黃淑玲／綜合外電
越南一家礦業公司的稀土氧化物樣本。(路透)
越南國會修改礦產法，明年元月起，將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並為整個產業制定新的規範。

根據明年元月生效的新法，政府將「嚴格」控制稀土的勘探、開採與加工，並禁止稀土原礦出口。只有獲得政府批准的企業才可從事稀土的開採、加工與使用。

新法指出，越南將鼓勵在稀土提取、礦石選別、分離與深度加工等領域與國際合作，合作方式包括研究、技術移轉與技術發展，以利支持國內的稀土產業發展。

根據美國地質調查局今年3月的報告，越南擁有350萬噸稀土礦藏量，排名全球第六。這與該機構先前估計的約2,200萬噸相比，大幅下修。如果能擁有2,200萬噸稀土礦藏，排名就會是全球第二大、僅次於中國。

稀土包含17種金屬元素，應用範圍從智慧型手機、筆電，到戰機、飛彈等，十分廣泛，目前關鍵供應鏈幾乎全被中國控制。

越南新修的法律也指出，稀土的深度加工必須與產業生態系統的發展相連結，以提升越南的本地價值鏈，並確保在稀土領域自給自足。政府網站上的公告顯示，越南農業與環境部正在制定國家稀土礦產策略，預定明年初提出。

