我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

晶片大投資 南韓備妥5340億美元

編譯陳律安／綜合報導
南韓政府公布一項規模5,340億美元的晶片投資計畫，目標到2047年新增十座晶圓廠，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。（路透）
南韓政府公布一項規模5,340億美元的晶片投資計畫，目標到2047年新增十座晶圓廠，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。（路透）

南韓政府10日公布一項規模700兆韓元（5340億美元）的晶片投資計畫，目標是到2047年時，打造全球最大半導體聚落，在維持記憶體晶片優勢的同時，把競爭力較弱的IC設計產業規模壯大十倍。

南韓總統李在明10日主持一場會議，出席者包括三星電子、SK海力士等晶片製造商的的主管，以及決策官員與專家，大家共同制定計畫。

在當局設立的目標下，到2047年時，南韓將新增十座晶圓廠，若加上研發設施，南韓的晶圓廠總數將從目前的21座，攀抵37座。月產能為790萬片八吋晶圓。

產業通商資源部表示，為了使南韓的IC設計業者具備全球競爭力，將建立由需求企業主導、晶圓代工緊密支援的協作生態。南韓將結合公私部門的資金，建設一座40奈米的12吋晶圓廠，協助IC設計業者研發與測試傳統製程的晶片。這將解決過往國內IC設計業者使用本土晶圓廠比率偏低的問題。

當局也尋求在國內生產國防相關領域的半導體，以緩解相關供應99%仰賴進口的疑慮。

此外，南韓政府考慮在相關法規中，納入國安基礎設施應優先採購國產半導體的條款。聲明也提到，將設立由總統李在明指揮的半導體特別委員會，作為全國晶片政策的統籌機構。

這份宏大的藍圖還概述了全新的研發投資計畫，其中大部分將挹注AI晶片。對於南韓這個迄今主要專注於記憶體領域的國家來說，AI晶片仍是一個尚未充分開發的領域。研發經費的分配會是，1.27兆韓元將用於AI晶片，2,159億韓元用於開發下一代記憶體晶片，6,200億韓元將用於化合物半導體和晶片封裝。

李在明強調，國內晶片產業需要降低整個供應鏈對進口的依賴，而此一目標可以透過區域均衡發展來實現。在該計畫下，光州將打造半導體封裝重鎮。釜山將發展成為功率半導體的新中心，而慶尚北道龜尾市將聚焦製造晶片元件。這三座城市將形成產業廊帶。

南韓也將擴大培育半導體人才，增設半導體專業研究所與半導體學院。當局也計劃把半導體產業由首都圈擴展至全國，未來的高科技園區僅會設在首都圈以外的南部區域，距離首都首爾愈遠，將提供更多的財政與基礎建設支援。

李在明說：「政府將有系統地打造更完善的環境，鼓勵企業擴大在再生能源資源豐富的南部地區投資，並在當地建構新的產業生態系統。」

南韓 李在明 AI

上一則

AI需求帶動 台灣上市櫃營收寫最強11月

下一則

整合產業 中國「多晶矽平台公司」成立

延伸閱讀

台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇

台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇
6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評

6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評
戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎

戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎
中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺