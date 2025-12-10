我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐盟9日對Google啟動調查，以評估該公司的人工智慧（AI）服務，在使用出版業與YouTube創作者的網路內容時，是否違背歐洲競爭法規。

歐盟執委會表示，憂慮Google的AI摘要功能，可能使用出版商的網路內容來生成摘要，卻未給予出版商適當補償、也未給這些業者拒絕配合的選項。執委會也對用戶上傳的YouTube影片，表達了同樣的擔憂。

歐盟反壟斷主管黎貝拉說，Google可能濫用搜尋引擎的領導地位，對出版商祭出不公平的貿易條件，把出版業者的線上內容用於自家AI服務。倘若裁定Google違反歐盟壟斷法規，最多可能遭罰全球年度營收的一成，但最終開罰金額很少到達一成。

這是歐盟執委會在不到一個月內，第二度Google展開調查，凸顯對科技巨擘主導新科技，並可能排除對手的現象，日益感到不安。

歐盟9月才因Google涉及偏袒自家廣告科技服務，罰款近30億歐元（35億美元），引發美國總統川普不滿，砲轟罰金為「歧視性」舉動，而上周馬斯克的X平台也遭歐盟處以罰款，美方相當關注這些高額罰金，川普曾揚言要為此開徵新關稅、並對先進科技實施出口管制。

歐盟 Google AI

上一則

歐盟再度放寬永續法規門檻 多數企業可望豁免

下一則

派拉蒙「搶親」華納探索 Netflix交易或破局

延伸閱讀

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡
谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放
不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水
Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元