加碼押注機器人 路透：Nvidia、軟銀傳擬加碼投資Skild AI

使用Skild AI系統的機器人，執行各種動作。 （路透）

路透報導，根據消息人士以及路透看到文件，日本軟銀 集團（SoftBank）與輝達 （Nvidia）正商談加碼投資Skild AI ，參與Skild AI最新一輪超過10億美元的募資。這輪募資可能使這家開發機器人基礎模型的新創公司，估值達到約140億美元。

新的募資活動若成功，Skild估值將較今年稍早的47億美元幾乎增加兩倍。根據PitchBook的資料，當時該公司完成5億美元的B輪融資，輝達和LG的創投部門、三星等都有出資。

Skild AI成立 2023年，由前Meta AI研究人員創立，並獲得亞馬遜（Amazon）與 創投公司Lightspeed Venture Partners的支持。Skild AI致力於破解阻礙通用型機器人在工廠與家庭更廣泛部署的關鍵難題，方法是開發可做為機器人大腦的通用軟體。

Skild專注於為各種類型的機器人打造AI模型，而非自行製造任何硬體。公司以技術使用大量資料來教導機器人，具備類似人類的感知與決策能力。

最新的募資洽談凸顯出投資人對於與人形機器人相關的公司，興趣激增，因為人工智慧（AI）的快速發展，使機器人越來越能執行複雜任務。

不過專家提醒，真正的通用型機器人應用，在技術上仍具挑戰性，距離廣泛被市場採納，可能還需要數年的時間。

Skild AI與軟銀未立即回覆路透的置評請求，輝達拒絕置評。一位消息人士說，投資的商談仍在進行中，部分細節可能改變，投資交易預定在聖誕節前完成。

一位要求匿名知情人士表示，軟銀對Skild在前導測試專案中展現的技術，印象深刻。機器人是軟銀執行長孫正義投資策略的關鍵組成，軟銀先前在今年10月，已經以54億美元收購瑞士工程集團ABB的機器人事業。

美國新聞網站Politico上周報導稱，美國商務部長盧特尼克正透過與產業執行長們的會議，推動加速機器人產業發展，川普政府考慮明年發布與機器人相關的行政命令。

Skild AI今年7月發表其首款通用型AI模型，表示該模型驅動的系統，能適應從倉儲物流到家庭家務等多種環境與任務。

去年Skild AI完成A輪融資，募得3億美元，當時估值為15億美元，軟銀那時已出資，其他投資者還包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、創投公司Khosla Ventures等。